玩錯狼人殺被網民鬧到喊！焦凡凡轉型教煮女神　暴肥前原來是美女

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-06 15:00

台灣網紅焦凡凡（fanfan）原本是直播主出身，多年前將影片投稿到台灣達人秀後，開啟她的YouTuber之路，加入「Wackyboys 反骨男孩」更逐漸累積死忠粉絲，目前焦凡凡個人YouTube頻道已突破25萬訂閱數，在《網路溫度計網路口碑-通告藝人》中聲量排第52名，究竟焦凡凡如此受歡迎的關鍵是什麼呢？今天就帶你一起來看！

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「婁凡戀」曝光引討論！ 焦凡凡《凹嗚狼人殺》表現成焦點

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查焦凡凡近一年的熱門關鍵字，網友多會討論她的「男友」婁峻碩，自從公開戀情之後，兩人的一舉一動都成為外界關注焦點，他們不避諱地在YouTube頻道上多次合體，吸引不少點閱。

除了焦凡凡與婁峻碩的感情，網友也十分關注焦凡凡在《社畜時代》、娛樂百分百《凹嗚狼人殺》中的表現，多才多藝的她，憑藉自然的演技與清新活潑的個性，贏得許多觀眾青睞，使她得到「可愛」、「認真」、「好笑」等正面評價。

除了關注焦凡凡的「男友」，網友也把討論焦點放在她在《凹嗚狼人殺》、《社畜時代》中的表現。 （DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎／熱門關鍵字（分析區間：2020/03/04-2021/03/03））

《焦心廚房》邀酷炫、關韶文吃飯談心 粉絲感動表示：喜歡這系列

從《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念可以看到，焦凡凡與好友關韶文的互動備受討論，其中最為人知的，就是兩人在關韶文的YouTube頻道上公布真實體重，搞笑又真實的分享令網友大讚「願意公開體重真的好勇敢」、「兩個搭在一起就是很好笑，超可愛」、「這影片好正能量」。

此外，焦凡凡個人YouTube頻道節目《焦心廚房》透過教導粉絲做菜技巧，邀請來賓暢談心事，也頗受網友歡迎，像是焦凡凡邀請好友酷炫一邊吃鳳梨蝦球，一邊吐露兩人從爭執到和解的過程，點閱率突破68萬次，網友看了都直呼「好感動」、「喜歡這個系列，講到好感人」、「焦心廚房真的是一個很棒的節目」、「會落淚是正常的嗎」。

焦凡凡個人YouTube頻道節目《焦心廚房》深受許多粉絲喜愛。 （DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎／熱門關鍵字（分析區間：2020/03/04-2021/03/03））

除了用大數據了解焦凡凡，《網路溫度計》也邀請到焦凡凡親自分享，她對於網友熱議話題有何感想，焦凡凡不僅在影片中大秀演技，甚至誇下海口「新目標沒達成就退出演藝圈」，趕快點開以下影片並訂閱「網路溫度計頻道」，近距離認識這位超可愛的大來賓焦凡凡！

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