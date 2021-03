任噏亂評︱記者會後鍾培生反被網民離棄　一個策略令林作先贏一仗

撰文: 林迅景 最後更新日期: 2021-03-06 21:19

「富三代」鍾培生揚言要為香港人打到林作「躀低」,其實得到不少網民支持兼拍爛手掌,不過日前(6/3)的「培生擂台替天行道記者招待會」後,形勢卻一面倒地出現逆轉,不少網民竟然轉軚支持林作,由得到網民支持這一刻起,其實林作已經達到了他的目標。

「培生擂台替天行道記者招待會」,連個記者會名都充滿「中二」味。(資料圖片)

鍾培生出價一百萬,擺下擂台誓言要「打爆」林作,可以說是中了林作的圈套,也可以說他是順水推舟。須知道,林作一向言論出位,「抽水界KOL」這個名銜可謂是專門為他而度身訂做,有錢收有話題,更可以順便推銷自己的保險事業,一舉三得又何而不為呢?

會上鍾培生多次沉不住氣搶咪鬧林作,火藥味甚濃。(YouTube截圖 / 鍾培生Derek Cheung)

有師傅同佢操應該唔會死嘅,本來諗住幫佢搵殯儀館嘅sponsors,但我相信輪椅會好少少嘅… 鍾培生

要分析網民走勢,最關鍵的當然是記者會上雙方的對話內容,以及氣勢。記者會場地設在淺水灣南灣道鍾培生的家中進行,其實未開始就已經佔盡主場之利,會上發言自然毫不留情,咄咄逼人,與「喺自己地頭講嘢都大聲啲」是一樣道理。

林作都只是笑笑口,以不慍不火的態度反擊。(YouTube截圖 / 鍾培生Derek Cheung)

林作說:「多謝鍾生比時間我練習,如果比賽係聽日打我未必有信心,但個時間set去9月中,到時大家就會見到個全新嘅林作,會變成拳手。」而鍾培生則插嘴:「a piece of shxx turn into a big piece of shxx。」大意就是罵他爛泥扶唔上柄。林作之後再說:「到時我就可以周街同人打,賺到嘅唔止100萬,可能成千萬。」鍾培生:「其實你一文不值囉,你冇我你係一文不值囉,係我去畀錢先定到你嘅價位。」還不斷重複「一文不值」這句說話。林作:「咁我仲有我媽嘅,我媽冇你爸咁有錢都有少少㗎大佬,都值少少嘅。」鍾培生停頓了半秒:「shxx。」這時候台下傳來一陣記者們的笑聲。

會上林作的表情多,不過大多數神情都比較......特別。(資料圖片)

其實類似的情況真是不能一一盡錄,鍾培生在會上只會重複「a piece of shxx」,「揼爆佢」,「記者zoom近啲佢個樣」這些詞語,但反觀林作就以嬉皮笑臉以及幽默地回應,還在不少回應中盡顯了他個人的急才。

睇「百萬記者會」記者會金句:林鍾百萬大戰|鍾培生林作記者會30句金句 互窒火藥味濃

點擊下圖睇精彩金句:

+ 24 + 24 + 24

鍾培生出錢一百萬舉行拳賽。(資料圖片)

林作:「成就,就係唔需要咩成就都可以坐喺度。我可以,大家都可以。」鍾培生打斷林作的說話:「咁我覺得有樣嘢係真嘅!全香港得兩個人值得我用7位數字甚至8位數字俾人打嘅,其中一個坐咗喺我隔籬。」林作:「另外嗰個係邊個?」鍾培生即時無語。

面對鍾培生的「Trash Talk」,林作故意表現得毫不在乎,令人產生一種「鍾培生EQ低」的感覺。(YouTube截圖 / 鍾培生Derek Cheung)

拳賽前「首場口水戰」,大眾認為勝者當然是林作,但其實只是鍾培生用錯方法。這一次交鋒,名義上是記者會,實際上可能是拳賽前的「Trash Talk」(直譯:垃圾對話)。「Trash Talk」又是什麼?其實是體育界中常用的侮辱以及騷擾對手的手段,指在令對方感到厭煩或被激怒,從而激起對方情緒而令影響對手表現。NBA比賽中對手在比賽中的我語,其實也是「Trash Talk」的一種。當然,開一個記者會講「Trash Talk」還可以有宣傳效果。

林作在記者會先贏一仗?不過拳賽才是重點。(資料圖片)

鍾培生看起來表現失準,好可能是因為林作沒有配合。鍾培生用盡力氣不斷loop「a piece of shxx」等言語試圖製造「火藥味」,但林作卻以大律師思路曲線抽擊,或是尋找言語上的漏洞再還擊,所以觀感才會有如此大差異,變成了「林作有高EQ,有口才,但係鍾培生就只係識畀錢打人,EQ低」。再「陰謀論」一些去猜測,可以一切發展都是鍾培生和林作的唱雙簧,一個做「黑臉」一個做「白臉」,為的只是做場騷吸引大家睇拳賽。

點擊睇網民觀點:

+ 9 + 9 + 9