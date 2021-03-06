任噏亂評︱記者會後鍾培生反被網民離棄　一個策略令林作先贏一仗

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-06 21:19

「富三代」鍾培生揚言要為香港人打到林作「躀低」，其實得到不少網民支持兼拍爛手掌，不過日前（6/3）的「培生擂台替天行道記者招待會」後，形勢卻一面倒地出現逆轉，不少網民竟然轉軚支持林作，由得到網民支持這一刻起，其實林作已經達到了他的目標。

「培生擂台替天行道記者招待會」，連個記者會名都充滿「中二」味。（資料圖片）

鍾培生出價一百萬，擺下擂台誓言要「打爆」林作，可以說是中了林作的圈套，也可以說他是順水推舟。須知道，林作一向言論出位，「抽水界KOL」這個名銜可謂是專門為他而度身訂做，有錢收有話題，更可以順便推銷自己的保險事業，一舉三得又何而不為呢？

會上鍾培生多次沉不住氣搶咪鬧林作，火藥味甚濃。（YouTube截圖 / 鍾培生Derek Cheung）

有師傅同佢操應該唔會死嘅，本來諗住幫佢搵殯儀館嘅sponsors，但我相信輪椅會好少少嘅… 鍾培生

要分析網民走勢，最關鍵的當然是記者會上雙方的對話內容，以及氣勢。記者會場地設在淺水灣南灣道鍾培生的家中進行，其實未開始就已經佔盡主場之利，會上發言自然毫不留情，咄咄逼人，與「喺自己地頭講嘢都大聲啲」是一樣道理。

林作都只是笑笑口，以不慍不火的態度反擊。（YouTube截圖 / 鍾培生Derek Cheung）

林作說：「多謝鍾生比時間我練習，如果比賽係聽日打我未必有信心，但個時間set去9月中，到時大家就會見到個全新嘅林作，會變成拳手。」而鍾培生則插嘴：「a piece of shxx turn into a big piece of shxx。」大意就是罵他爛泥扶唔上柄。林作之後再說：「到時我就可以周街同人打，賺到嘅唔止100萬，可能成千萬。」鍾培生：「其實你一文不值囉，你冇我你係一文不值囉，係我去畀錢先定到你嘅價位。」還不斷重複「一文不值」這句說話。林作：「咁我仲有我媽嘅，我媽冇你爸咁有錢都有少少㗎大佬，都值少少嘅。」鍾培生停頓了半秒：「shxx。」這時候台下傳來一陣記者們的笑聲。

會上林作的表情多，不過大多數神情都比較......特別。（資料圖片）

其實類似的情況真是不能一一盡錄，鍾培生在會上只會重複「a piece of shxx」，「揼爆佢」，「記者zoom近啲佢個樣」這些詞語，但反觀林作就以嬉皮笑臉以及幽默地回應，還在不少回應中盡顯了他個人的急才。

睇「百萬記者會」記者會金句：林鍾百萬大戰｜鍾培生林作記者會30句金句 互窒火藥味濃

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鍾培生出錢一百萬舉行拳賽。（資料圖片）

林作：「成就，就係唔需要咩成就都可以坐喺度。我可以，大家都可以。」鍾培生打斷林作的說話：「咁我覺得有樣嘢係真嘅！全香港得兩個人值得我用7位數字甚至8位數字俾人打嘅，其中一個坐咗喺我隔籬。」林作：「另外嗰個係邊個？」鍾培生即時無語。

面對鍾培生的「Trash Talk」，林作故意表現得毫不在乎，令人產生一種「鍾培生EQ低」的感覺。（YouTube截圖 / 鍾培生Derek Cheung）

拳賽前「首場口水戰」，大眾認為勝者當然是林作，但其實只是鍾培生用錯方法。這一次交鋒，名義上是記者會，實際上可能是拳賽前的「Trash Talk」（直譯：垃圾對話）。「Trash Talk」又是什麼？其實是體育界中常用的侮辱以及騷擾對手的手段，指在令對方感到厭煩或被激怒，從而激起對方情緒而令影響對手表現。NBA比賽中對手在比賽中的我語，其實也是「Trash Talk」的一種。當然，開一個記者會講「Trash Talk」還可以有宣傳效果。

林作在記者會先贏一仗？不過拳賽才是重點。（資料圖片）

鍾培生看起來表現失準，好可能是因為林作沒有配合。鍾培生用盡力氣不斷loop「a piece of shxx」等言語試圖製造「火藥味」，但林作卻以大律師思路曲線抽擊，或是尋找言語上的漏洞再還擊，所以觀感才會有如此大差異，變成了「林作有高EQ，有口才，但係鍾培生就只係識畀錢打人，EQ低」。再「陰謀論」一些去猜測，可以一切發展都是鍾培生和林作的唱雙簧，一個做「黑臉」一個做「白臉」，為的只是做場騷吸引大家睇拳賽。

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