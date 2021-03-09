吐槽大會｜講話「怪腔怪調」惹網友討厭　郭采潔親爆背後真相

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-09 16:30

台灣藝人郭采潔近年已經將重心轉移內地發展，2013年更憑主演電影《小時代》讓她知名度急升，站穩內地一線女星地位。雖然她已經甚少出現在台灣觀眾眼前，不過大家仍然非常關注她，特別是對她近年「怪腔怪調」的口音討論度最多。近日，她就上內地綜藝節目《吐槽大會》罕有地對此事作出回應，原來一切同拍劇有關。

郭采潔上節目中罕有地回應口音的問題。（影片截圖）

近年每每出現公眾場合活動的郭采潔，講話的腔調一直都備受關注，事關她總是有好多「捲舌音」﹑「兒音」等，同從前的腔調非常不同，所以惹來許多網友討厭，總覺得她好做作。而相必她本人是知道網友們的批評，所以在《吐槽大會》上就道出背後原因：「其實我每拍一部戲劇組都會替我找一位專業的拼音老師來教我普通話。經過我長時間的努力，慢慢的這些老師都沒有那麼專業了。」因為長久以來有專業老師修正腔調，所以在長時間之下就習慣了。

顧里一角讓郭采潔既歡喜又懮慮。（微博圖片）

另外，因為電影《小時代》顧里一角，讓大家對她的印象一直停留在該角色中，導致她往後主演的電影都好難突破。所以趁在節目中她就公然宣布自己將同顧里切割：「我塑造的顧里能夠讓大家持續關注這麼多年，真的是讓我歡喜讓我懮。我愛顧里，但是我們真的在一起太久了，所以今天允許我佔用一點公共資源，在《吐槽大會》各位親友的見證下，我單方面宣布，我與顧里已經分手。她已經是我的過去式，以後郭采潔演的任何的角色都與顧里無關。」