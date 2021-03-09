馮盈盈宣布與江嘉敏關係「破冰」　一杯珍珠奶茶就夠化解恩仇？

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-09 18:05

無綫當家小花之位競爭激烈，無論是資源還是人脈都是重要戰線，去年6月傳出馮盈盈（Crystal）、江嘉敏（Kaman）之間因何猷亨的富豪船P而鬧不和，二人更不時隔空單單打打，鬧得沸沸揚揚，令這對昔日好姐妹擘面。事隔大半年，周二（9日）馮盈盈在個人IG上載二人合照，並以《破。冰》為題寫道：「Sorry打錯，走冰先啱；珍珠奶茶，少甜走冰。知道嘉敏今日第一次做主持，請你飲珍珠奶茶，為你加油打氣，我哋一齊做好個show！」據知二人為新節目《解構心機女》一同擔任主持。馮盈盈又不忘顧左右而言他地標籤：「#珍珠奶茶 #台灣風味 #少甜走冰 #低糖低熱量 #期待新火花」

點擊圖輯重溫Crystal與Kaman昔日姊妹情＋最新尷尬合照：

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雖然相中馮盈盈與江嘉敏皆面朝鏡頭微笑，不過馮盈盈的笑容尷尬兼略顯僵硬，似二人仍有種面和心不和的感覺。然而馮盈盈的支持者除了力撐偶像「以德報怨」，亦有留言：「公司安排都要頂硬上㗎啦！見你笑到硬晒舦就知咩事啦！」而江嘉敏亦沒有貼出二人合照。

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