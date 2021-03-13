哈里自細因缺乏母愛成「二世祖」　訪問激嬲英國民眾：想拖垮王室

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-13 19:30

梅根與哈里接受名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的獨家專訪，在美國時間過去的周日晚播出。兩人炮轟英國王室因種族歧視而間接導致兒子阿奇未能獲封為王子，梅根更直言王室忽略了她的精神問題而萌生自殺念頭。訪問轟動全球，令英國王室陷最最具破壞性的醜聞風波，有不少英國傳媒都認為哈里的行為不當，亦激嬲了大批英國網民。

梅根訪問大爆英國王室種族歧視 曾萌生自殺念頭：我不想再活下去

梅根於2019年5月6日誕下兒子阿奇。（Getty Images）

隨着訪問播出後，有不少網民都翻查有關兩人的事。前王室傳記作家Penny Junor曾於2014年出版了《Prince Harry: Brother, Soldier, Son》向全球揭開哈里痛苦的童年，並暗示哈里成長於不健康的家庭教育和破碎家庭，令他變成大家眼中的「二世祖」和「壞男孩」。

梅根憑善心收服哈里王子 訪問大爆首次與英女王會面不懂如何行禮

前王室傳記作家Penny Junor曾於2014年出版了《Prince Harry: Brother, Soldier, Son》向全球揭開哈里痛苦的童年。（網上圖片）

在戴安娜與查理斯分居前兩年，哈里和威廉分別8歲及10歲，同時查理斯跟卡米拉的婚外情與戴安娜和情人調情的錄音對話分別流出，讓哈里和威廉承受了不少同學間的輿論壓力。查理斯和戴安娜每次見面都會吵架，隨後向兩個兒子尋求安慰。王室在這段時間極力保護兩兄弟，但是父親查理斯卻經常玩失蹤，而母親戴安娜亦沒有將時間好好給予兩人，讓哈里自細嚴重缺乏母愛。

王室專家批評梅根哈里傷害父子關係 傳威廉看完專訪後心力交瘁

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書中揭露戴安娜因接受不了離婚，而想盡辦法令查理斯留意自己，更開除了查理斯雇用的相關人員來洩憤。戴安娜因而變得喜怒無常、變得多疑、情緒失控、歇斯底里，這些不利威廉和哈里的成長。雖然戴安娜非常疼愛兩個兒子，但很多時候在她情緒崩潰的時候，都是威廉和哈里反過來安慰她。戴安娜因非常痛恨查理斯，而將兩兄弟最愛的保姆解雇，為的就是希望兩人跟查理斯完全切斷關係，後來才意識到這樣做讓威廉和哈里失去信任和依賴。

可能大家會覺得，為何威廉沒有行差踏錯，只有哈里被爆出參加裸體派對及Cosplay希特拉。Junor在書表示哈里自細風趣幽默又貪玩，是典型的「二世祖」，有批評哈里的人更認為他長大後必定毫無自制能力兼目中無人，所以非常慶幸繼承王位是成熟穩重而有使命感的威廉，而不是玩世不恭的哈里。

雖然哈里在訪問中公開表示很擔心發生在母親身上的悲劇，再度重演在太太梅根的身上，才決意離開王室，但似乎大部分英國民眾都認為無論哈里有多不滿，都不應該以這個方式去「清算」王室，更指哈里這個行為非常不負責任，而最終目標就是要拖垮王室及讓全球民眾憎恨王室。