失憶24小時．劇透｜譚俊彥恢復記憶　贖金竟然變晒假錢？

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-15 07:30

無綫（TVB）劇集《失憶24小時》第21集劇透。

《失憶24小時》上集一哥（方哲翷飾）從美國回港，Maya（譚凱琪飾）與馬醫生（吳家樂飾）相約接機，一哥得知兩人在交往，心生不快。一哥私下找爸爸吳中（郭晉安飾），希望他能讓媽咪回心轉意，但吳中沒信心能圓囝囝所求。Maya同馬醫生緊張四出找尋一哥，吳中使計讓一哥以為Maya發怒推自己下海，可惜被識破，令一哥與Maya都對他徹底失望。豆豆（劉思希飾）再次相約簡醫生（胡㻗飾），探其心意，不小心讓他看到真面目，他似接受不了。蒙一言（譚俊彥飾）發現有人在網上出售Freeya（王君馨飾）的手飾，以為她財困，及後透過私家偵探鷹哥（張智軒飾）查出賣家是綁匪之一喪屍（唐嘉麟飾），但他已陷昏迷……

吳中使計讓一哥以為Maya發怒推自己下海，可惜被識破。（劇照）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集《失憶24小時》講到，一言把所知告訴吳中，吳中怕他知道自己是綁架案的一份子，急與炎星（譚偉權倩）聯絡，炎星卻只想找到喪屍的贖金藏在哪裡。豆豆辭職，簡醫生急找她；時蠔油豆走失，二人合力找回，簡醫生向小豆表露心跡。耀中及炎星去看喪屍，喪屍突然醒來亂叫，未幾又再昏迷。紀細（李嘉飾）出現欲謀殺喪屍，被警察拘捕後卻逃去無蹤。一言從新聞看見紀細的樣子，懷疑他是綁匪，找吳中商討。

假錢！（預告截圖）

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