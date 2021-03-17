Jeffrey魏浚笙氹掂女友靠一絕招　折骨舞王Ben極羨慕想搵另一半

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-17 19:30

ViuTV真人騷《調教你男友》Jeffrey（魏浚笙）與女友Evelyn感情要好，經常形影不離，笑言自己雖然有個辣女友，非常遷就對方，卻令《全民造星III》冠軍折骨舞王Ben（趙祥誠）羡幕又妒忌，表示自己渴望快些找到另一半！

Jeffrey與Ben早前出席譚仔三哥新產品發布會，二人一嘗水煮湯鴨血米線，挑戰自己辣度的極限。化身吸血男神大吃水煮湯鴨血米線的Jeffrey鬼馬地表示自己不怕辣，因為有個辣女友，他笑說：「我是說笑的，哈哈！其實女友很愛吃譚仔三哥，一星期最少至兩至三次，但吃辣這方面我是BB班而已！每當我激怒她時，我一定會拖著她的手，拍拖吃譚仔三哥，她吃辣時都會份外覺得甜蜜！」Jeffrey對三哥水煮湯鴨血米線一試難忘，坦言慶幸遇上女友Evelyn，可以陪伴大家共度吃辣，笑說：「我不介意公開戀情，全因要向女友派定心丸，我們性格一凹一凸，最重要是互相遷就，她給我感覺真的很舒服，每當我看到她時便會很開心與舒服，她像家人一樣，對我來說很重要。」

點擊觀看更多Jeffrey早前接受專訪時的靚仔相：

+ 55 + 55 + 55

至於Ben在拍輯廣告照，大展舞技，在舞蹈中擺出譚仔三哥的三字舞蹈姿勢，十分有型。同樣愛上三哥水煮湯鴨血米線的Ben，坦言羡幕Jeffrey有個愛辣的好女友，說：「我平時都是愛吃十小辣，自從吃了三哥水煮湯鴨血米線後，便上癮了。我覺得吃辣像跳舞一樣，會越吃越辣，我非常希望找到陪伴自己愛吃米線的另一半。」工作不斷的Ben，最近忙於演出舞台劇《通菜街喪屍戰》。

點擊圖輯睇Ben型格專訪相！