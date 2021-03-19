41歲小豬羅志祥疑受醜聞影響女伴難求　傳「借肚生B」圓媽媽心願

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-19 15:00

台灣藝人小豬（羅志祥）去年遭大陸網紅舊愛周揚青踢爆淫亂私生活形象全毀，蟄伏近一年，近來疑為復出動作頻頻。最新一期週刊報導，41歲的小豬近期疑似萌生當爸的念頭，因為周邊友人都有了小孩，羅媽媽也想抱孫，傳出羅志祥四處打聽「借腹生子」的可能性，經紀人也回應了。

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據《鏡週刊》報導，金曲歌王蕭敬騰（老蕭）和經紀人Summer上月底被直擊現身小豬位於台北市內湖的豪宅樓下，當天小豬擺了一大桌外燴宴客，老蕭一行人就這樣從晚間9時許開始吃吃喝喝，直到隔天凌晨3點多才離開，被視為現身為小豬復出加油打氣。

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據報導，由於41歲的羅志祥已到成家年齡，身邊友人陸續都有孩子，傳出羅媽媽也吐露想抱孫子的心願，身為獨子的小豬因目前沒有女伴，只能默默打聽「借腹生子」的可能性。對此，小豬經紀人小霜回應：「沒有聽說這件事！」

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