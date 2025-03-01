方大同去世｜去年推新專輯聲音狀態有變化　坦承生病影響呼吸問題

音樂才子方大同（Khalil)所屬的音樂公司「賦音樂」在今（1日）於官方微博發出聲明，宣布他已在今年2月21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，終年41歲，消息震驚兩岸三地。然而，曾有多年時間鮮少出現幕前的他，在去年時就推出新專輯《夢想家The Dreamer》令粉絲們相當開心，而他亦罕有現身談話節目，大談有一段時間消失原因及聲音變化狀態。

方大同所屬公司發出聲明。（微博圖片）

在去年10月份，方大同獲邀上博主HOPICO的談話節目，在過程中當提到在過去這八、九年時間裡，他為甚麼鮮少出現幕前時，他就表明大概在十年前左右，當時他就成立了「賦音樂」，在那時候他有一個想法就是要多推自家藝人出來，基本上一半已往幕後發展。而不幸地在2021年初，他就開始生病了，當時又有covid，對全世界影響甚大，坦率那時候自己的確生病了很長時間。

他亦強調自己沒有很刻意說要消失，還表明病情已慢慢在康復當中，甚至在休養期間，他有時間還會抽出4-5個小時做音樂。

方大同在去年推出新專輯《夢想家The Dreamer》。（微博圖片）

方大同大談近年消失原因。（方大同微博圖片）

另外，方大同推出新專輯《夢想家The Dreamer》，被發現聲音聽起來與過去有一些變化，令人好奇是否因為近幾年因身體狀況而導致呢？他就大方承認有一些，甚至表明可能與年齡增長有關，聲音會變得更有磁性，而他亦坦承另一原因確是與生病有關，但生病並不是真的影響他聲音，反而是影響他呼吸方面問題，所以導致聲音不是那麼靈活。