中年好聲音3｜海兒三甲心水係呢3位　6字回應比賽被指已內定冠軍

女高音聲樂家海兒昨日（3日）出席尖沙咀一商場舉辦的《Magic Hour Live House 音樂會》，首次公開戶外唱Live的海兒表示很驚喜，她現場為粉絲送上4首歌曲，當中還包括《愛愛愛》及《喜歡你》，令在場的粉絲都不禁聽出耳油。她更表示由早上7時已經開始工作，因為要綵排音樂劇，同樣亦是首次參加音樂劇的海兒接受《香港01》訪問時就透露自己其實一直都很想試做音樂劇，今次終於可以得償所望。

海兒昨日出席尖沙咀一商場舉辦的《Magic Hour Live House 音樂會》，首次公開戶外唱Live的海兒表示很驚喜。(葉志明 攝)

海兒被問到之前自己一直都是唱歌劇，但今次要做音樂劇的分別是怎樣時，她表示自己很喜歡看音樂劇，特別是歐美的音樂劇，但對於自己可以參與就意想不到：「我竟然有機會唱廣東話音樂劇，因為我哋好多歌都係我哋而家流行嘅廣東歌嚟㗎！」海兒一直都是唱歌劇，連她自己從小到大都覺得自己一定是歌劇的歌手，但是回到香港後，竟然有意外的發展：「返到香港誤打誤撞嚟咗呢個圈子，咁就開始唔知自己幾時有得返舞台，呢一年我睇好多唔同嘅show啦，音樂劇又好，歌劇又好，其實自己都好掛住個舞台！」雖然海兒未知什麼時候可以重回歌劇舞台，但在機緣巧合下，她又重回舞台，今次更是她期待的音樂劇，所以她感到「超興奮」。

海兒被問到之前自己一直都是唱歌劇，但今次要做音樂劇的分別是怎樣時，她表示自己很喜歡看音樂劇，特別是歐美的音樂劇。(葉志明 攝)

海兒被問到即將成為《中年好聲音3》決賽的評判，對於7強中誰是她的「心水」，她笑言「盡量唔好有」，但就指每人的音樂品味都不同，自己也會偏心哪一個是符合自己的音樂審美：「唔同嘅審美，所以咁樣先可以平衡啲。」

海兒「心水」到底係邊個？(葉志明 攝)

至於看好誰會成為三甲時，海兒坦言能進入7強的參賽者已經很強，但就要看大家當日的表現。她自己則覺得這三位就有可能是三甲：「我覺得三甲好有可能會有張與辰，因為佢始終好多唔同嘅music style都駕馭到啦，跟住佢又自己識arrangement啦，有好多諗法啦，又好控台好好啦。」其次就是這一位：「我又好鐘意黃博喎，因為佢技巧真係out of this world，真係完全離地嘅技巧。」除了張與辰及黃博外，她亦很喜歡這一位：「我都好鐘意金凱嘅，佢每一次都可以令到我喊啊，因為其實哭嘅時候係當佢唱嘅時候，佢會令我聯想起一啲情景或者我身邊嘅一啲經歷，跟住就真係好感動，唔知點解佢有呢個魔法係佢把聲入面。」

海兒坦言呢3位會係三甲。(葉志明 攝)

海兒又指自己已經參與《中年好聲音3》已經差不多一年，她最喜歡的就是這三位，被問到這三位又會否是她選的三甲時，她直言：「喺我心目中算可以係！」當被問到哪一位是她最初不看好，但竟然進入了7強時，她驚訝表示「就係嗰個人！就係第七位！」至於誰是第7名進入7強，就是那個令海兒感到驚訝的人。

哪一位是海兒最初不看好，但竟然進入了7強。(葉志明 攝)

至於最近在網上流傳已經內定三甲是誰，海兒即表示「真係絕對冇」，但其實她自己都曾經懷疑賽果是否內定：「講真我之前一無所知咁樣去參加呢個比賽，我都會閃過一個念頭會唔會係咁！因為如果係咁嘅話我真係唔係太想！」她更大爆在古典音樂界的確有很多內定的情況出現，但同樣是參加比賽出身的她指：「因為我自己都參加過比賽㗎嘛咁，呢一樣嘢我係容忍唔到！所以我話俾你聽係絕對冇嘅！」 對於有指趙浚承會是內定的冠軍時，她則指沒可能：「冇可能！我覺得冇可能！真係唔係內定！因為冇乜意思，因為你睇返中一中二其實就算係邊個名次，都有得出嚟表演，都有佢自己嘅fans group，都根本冇乜特別關係。」海兒更覺得節目沒有必要造馬，因為會傷害到節目的聲譽：「我反而覺得如果真係嘅話，咁咪會好嚴重損害呢個比賽嘅聲譽，所以我唔覺得佢哋會為咗一樣冇乜重要嘅事去犯險！」