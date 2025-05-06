虛擬情人｜鄧伊婷零包袱演活斂財KOL　貪錢樣勁神似網民讚好戲

《虛擬情人》昨晚（5日）一集劇情圍繞Adam（朱敏瀚飾）第三位鐵粉潔姨（鄧伊婷飾）；潔姨是以玩弄宅男及壓榨好色男金錢為樂的斂財KOL，昨晚還變本加厲向忠粉大雄（林浩文飾）開出十萬港元「私影」價，還向男方暗示可進行不道德交易，令大雄不惜借財仔…事件最後驚動警方介入並成為網絡熱話，潔姨受盡千夫所指…有「御用姣精」之稱的伊婷，雖然這次又再飾演電力十足的角色，加上伊婷亦零包袱地將貪錢渣女的嘴藐藐衰格樣演繹得淋漓盡致，獲不少網民正評好演技兼專業：「見到銀紙個（貪錢）表情好似真嘅一樣，眼眉同咀角都有戲，真係值得掌聲」、「演渣女演到出神入化~好專業」、「呢套伊婷好有發揮而且做得好好」。

伊婷喺劇中大晒美好身段。

除了演渣女愈演愈勇，伊婷的完美S身形及白滑修長美腿亦一直是網民正評重點，昨晚她拉低拉鍊色誘大雄一幕，令人不禁想起高海寧在《新聞女王》中的經典拉拉鍊場口。 而向來大方在個人社交網分享美好身段的伊婷，為了保持好身材其實付出不少努力，除了勤做運動，還找來私人教練認真操練。觀乎伊婷個人社交網發布的運動短片，其中一個半凌空側身高舉雙手的Hold圈圈動作，更盡顯驚人耐力及肌力，獲網民留言大讚不輸男生：「好癲吓喎」、「勁呀，男仔都未必做到呀」，更有網民發揮無限創意，指伊婷的動作猶如「守門員甫」。

鄧伊婷呢個look正。

大玩拉拉鍊。