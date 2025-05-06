奇情谷｜基男Tommy揭秘參加群P如「開盲盒」入場後必做第一件事

《奇情谷》昨晚（5日）主題「長期飯票VS完美情人」的男男戀，「奇情嘉賓」Tommy，有一位拍了10年拖的男友。Tommy表示經常遊走各群P場搵食，因此熟知各樣潛規則，他於節目中分享說︰「基男分『1』同『0』男女角色，『1』少『0』多，前者永遠唔會無飯開。」講到群P流程時，各谷主腦洞大開，

Tommy難掩興奮說︰「場面好熱鬧、好好玩，首先搞手會透過交友App公布幾時有局，報名參加者須提供個人照片、年齡、身高及體重資料，搞手覺得適合就會邀請加入，少則8、9位，多則20多人。」他笑言各參加者都是「開盲盒」，不知道參加者外貌及身份，各人到場第一件要做的事，竟然是排隊沖涼，然後各自好含蓄地玩手機，他解釋︰「點解沖涼大家都明，唔傾偈係唔想太熟驚一陣無驚喜。正式開始時同搞手相熟嘅人，會被掟喺床中間，其餘參加者就開始『摷』佢。」他形容情況如搶包山，亦有參加者在床邊自由組隊切磋，各取所需非常好玩。他透露基界會以動物來描述各參加者，如「猴」是指身形較瘦樣子較cute的男士，谷主火火則為「熊」級，因體形較壯實，接住他大讚GM為基界「搶手貨」，他笑說︰「佢係『狼』系，去到呢啲party一定俾人圍，我都想圍佢。」嚇到GM即時雙手護胸，非常搞笑。Tommy表示GM外型屬狼系，夠高且有身型，樣貌出眾必然非常殺食。

昨晚「奇情嘉賓」大爆基界群P秘密。

Tommy自言跟現任男友都是群P中認識，他形容對方為優質潛力股︰「佢任職某名牌高層，財力同能力絕對係吸引嘅地方，講嘢好清晰好charming。」但經過10年相處，雙方已少了一份激情︰「我哋唔係一齊住，有時幾日都無一個訊息，有3年無行埋，感覺好似老夫老妻。」Tommy不甘寂寞開始透過App尋找玩伴，最終找到一位完美情人，每次都有新驚喜新花式。令Tommy要在完美情人及長期飯票間取捨。但經歷一次旅行，新情人竟然私下去尋歡，終令Tommy驚醒。

昨晚「奇情嘉賓」大爆基界群P秘密。

GM被形容為基界搶手貨，令他受寵若驚。