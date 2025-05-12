虛擬情人｜朱仔為陳瀅Set頭高度還原模特兒造型 獲讚有髮型師天份

朱敏瀚（朱仔）在新劇《虛擬情人》中化身虛擬Adam風靡萬千女性！為了配合宣傳，飾演Adam的朱仔在真‧現實世界找來六位藝人好友接受「Adam Challenge」，分別為（根據出場序）周嘉洛、羅天宇、陳瀅、吳若希、謝東閔及眾望所歸的「反黑」CP張振朗！據知整個系列由朱仔一條龍親自操刀，度橋、撰稿、邀約藝人參與拍攝，到剪片及所有後製均由他一手包辦，不但橋段抵死幽默，且製作認真，除有意想不到的爆破特效及大玩無綫劇集Crossover外，為了令自己能與張振朗同框，朱仔更專誠飛往馬來西亞進行拍攝，相當有誠意。

據知呢個禮拜，Adam會喺番自己套劇入面爆seed，面對各種拯救程晴嘅挑戰。

陳瀅踢爆朱仔講粗口？

在六位挑戰者中，以陳瀅的「虛擬剪髮」任務最受歡迎，「劇情」講述陳瀅要求Adam幫忙set頭，而Adam亦即認真地左set右set，期間陳瀅玩踢爆：「Adam 你做咩講粗口」，又全程忍唔住笑，氣氛愉快。最終Adam順利完成任務，更連「長蔭遮面」的效果亦認真還原，與陳瀅要求的模特兒造型有超過八成相似，相當厲害；難怪女主角程晴（王敏奕飾）留言大讚「Brilliant」的同時，網民亦留言支持Adam可推出髮型師模式，兼大讚朱仔有髮型師天份。

《奔跑吧》X《虛擬》

第二受歡迎的短片，是吳若希的回憶殺挑戰，「劇情」講述Adam找來「采琳」吳若希，采琳坦言很掛住「禾平」，（采琳及禾平均為《奔跑吧！勇敢的女人們》角色），Adam聞言即戴上黑框眼鏡玩變身之餘，又拿出汽球及「心形銀紙」等定情信物企圖感動采琳，但由於在《奔跑吧》中足足面值HK$500的「心形銀紙」，來到Adam Challenge竟貶值至HK$20，采琳忍不住面色一沉責問謂：「變咗廿蚊嘅」，Adam則毫不客氣回應：「最近使多咗」，令采琳大為氣結，網民看畢忍不住吐槽Adam：「五百蚊變廿蚊食水都好深。」

吳若希好好戲。

謝東閔爆笑搶焦

另值得一讚的是，「Adam Challenge」的最後兩個挑戰者謝東閔及張振朗，分別是《虛擬》前後檔期劇集的主角之一，相當有心思。朱仔先以Adam身份找來上一檔劇《奪命提示》的「Julie」謝東閔企圖提供虛擬服務，豈料謝東閔卻兇神惡煞回應謂：「我係你嘅Julie，使唔使我㨃冧埋你呀？」，配以由輕鬆變緊張的配樂，以及謝東閔搞怪的「賓尼兔」嗡鼻小動作，效果爆笑，林子善留言吐槽謝東閔唔夠認真：「Cut！東閔你隻眼做咩周圍望，望返鏡頭吖嘛！嚟多個啦」，網民則讚嘆Mode謂：「係奪命提示虛擬情人夢幻聯動」。最後張振朗的Adam Challenge「劇情」講述振朗由馬來西亞video call Adam大嗌寂寞要求陪伴，豈料一個轉身朱仔已亂入振朗視像通話，並大派肉麻Bite：「我一直都喺你身邊，冇離開過你，你知架」，振朗聞言忍不住笑，再配以《My Destiny》配樂，相當抵死。對於「反黑」CP重逢，網民大為受落，留言：「振朗永遠係Adam嘅最愛」、「你哋閃盲我啦」、「咁sweet嘅！」

呢個set頭任務真係好有驚喜，連陳瀅愛犬Whiskey都有客串演出。