張繼聰被網民問「介唔介意被叫謝生」　16字親回禁忌勁豁達

張繼聰與謝安琪早前首度同台開演唱會，獲空前成功之餘也掀起一陣討論潮。今日（27/6）張繼聰在社交平台threads上發文，表示在網上睇到一篇評選一線至七線歌手的列表後有感。他寫道：「藝術創作，到達一定水平之後，只有喜好並冇高低之分，有咩好比吖？你鍾意就支持唔鍾意都唔使睇唔起，你覺得佢七線咩？喺其他人心目中，佢就係『我最喜愛』」說出了很多人心中所想的觀點與角度。



張繼聰由玩音樂到做演員，都有相當成就。（資料圖片）

張繼聰在帖文中也提到，藝術創作有很多種第一：「即係好似，你喺公司俾老細捽到細過粒塵覺得自己一文不值，返到屋企另一半當你係天王巨星如珠如寶，鍾意睇比賽可以去睇賽跑睇球賽。藝術創作好得意，攞走把尺，其實可以同時有好多種第一，我哋有好多出色嘅歌手，可以一字排開㗎。喺香港，影壇樂壇球壇邊壇嘢都好，都好需要你哋支持，咁多位大佬，射住。」

張繼聰表示，睇完一篇講現今樂壇一至七線男歌手的文章後，有感而發，吸引到不少網民留言。（threads截圖 / louischeung2013）

出自呢一篇。（threads截圖）

他亦鼓勵了年青一代的表演者，直言最重要的是清楚自己的目標。「觀眾擺你喺邊度唔緊要，最緊要知自己企喺邊，想行去邊。唔好停！唔好望返轉頭！唔好睇咁多comment」，最後，他也不忘貫徹「張繼聰式幽默」，諷刺一下自己：「其實係因為果個thread講咗九十幾位歌手，我連第七線都入唔到，激死人。咩線都做唔到，咪一樣可以開開心心，做音樂出新歌開show」。

老實講，張繼聰首《離人淚》真係幾好聽。（threads截圖）

相關帖文引起不少網民注意，3小時內已有6千多個讚好，300多個留言，在這麼多留言之中，就有幾個吸引到張繼聰留意並親自回覆。有網民留言「挑機」：「嗱老老實實了，你演戲係好好，我心中香港最佳男配角之一，但歌手身份嚟講，你有咩代表作先？七線都排唔上正常」，張繼聰就回覆：「嗱，借來做個例子。咪就係話呢樣已經好主觀囉，我喺你心目中係最佳男配角，thank you。但係喺電影評論學會，我已經攞過最佳男演員，又提名過男主角。聽我concert 嘅朋友，又首首歌都識唱，我喺你心目中七線都排唔上，That’ ok」。

當年張繼聰經常被人在網上稱呼「謝生」，暗示他靠老婆。（threads截圖）

之後，又有網民留言問「禁忌式」問題：「你都要活到呢啲年紀先覺悟啦，你後生嗰陣真係唔care人哋叫你謝生咩？」張繼聰也回答：「你覺得啱呀，唔單止care，仲係好大嘅傷害。咁而家咪分享自己嘅經驗，想大家唔好經歷呢啲嘢，咁其實你呢段嘢係咩意思？」

謝安琪張繼聰結婚多年一直恩愛。（IG@Kaytse）

類似的話題，其實張繼聰在早前一個活動訪問也曾被提及過。張繼聰睇透成功真係靠老婆謝安琪 被笑足十幾年用4個英文字總結 當時張繼聰提及兒子會去外國升學，自己會與兒子分享被霸凌時的應對方法。「我都同佢講，唔緊要啦，男仔同輩一定有啲bully，係咁樣㗎啦。我直頭係被bully界KOL添啦。我俾人搞咗幾廿年咪一樣生勾勾，我話唔使驚嘅。」

張繼聰和謝安琪。（資料圖片）

然後再引申至，早年經常被外界嘲笑靠老婆（謝安琪）的言論：「而家就開始enjoy同太太一齊做嘢，後生嗰時，都唔好話合作，成日俾人講嘅時候，實會有嗰種自尊心，但係可能個人真係成熟咗。我係真係靠老婆。（而家冇自尊心？）唔係冇咗自尊心，而係明白咗，我真係靠老婆！Happy wife happy life。即係老婆有啲咩唔開心，你做都做唔到。我覺得我係遲咗囉，應該早十幾年靠老婆多啲，咁我而家唔使咁辛苦。」訪問後，亦有十分多網民讚揚他的豁達態度。

張繼聰與太太謝安琪。（IG@kaytse）

謝安琪張繼聰首次夫妻檔開騷。（IG@Kaytse）