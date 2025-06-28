執法者們｜宣萱佘詩曼楊茜堯坐監造型成亮點　獲封黃色囚衣三視后

《執法者們》昨晚（27日）一集主要劇情講述，因被陷害坐足八年冤枉監的李雅文（宣萱飾）即將出獄；在獄中表現得不問世事、熱心助人的雅文，原來早已秘密策劃復仇大計。昨晚雅文向獄中好友蔡佩汶（陳若思飾）對鏡分享睿智自強金句、句句中point之餘，加上宣萱時而狠毒、時而自信、時而忍淚、時而藐視一切的表情，令場口散發著當頭棒喝般的心寒感：「人好容易畀表面迷惑…好似你依家咁，全世界欠咗你嘅樣，人哋一眼就睇出你嘅心思，就會食住個勢蝦你。但係如果你識得隱藏，隱藏你嘅情緒同心思，例如表現到人畜無害，人哋唔會防備你。」

宣萱坐監都坐得型過人！

對於宣萱天花板式演技，網民自然一致讚好，封復仇宣萱為港版「親切的金子」之餘，又大讚宣萱保養得宜兼具備「真實的美」：「不美顏，很真實，很棒！」宣萱在《執法者們》中坐冤獄還引發另一熱話，事緣無獨有偶，在最近三年半內，楊茜堯、佘詩曼及宣萱三位視后級人馬，先後在《家族榮耀》系列及《執法者們》中坐牢，三人更不約而同穿上款式近乎一樣的黃色囚衣，被網民笑封為「黃色囚衣三視后」，十分抵死！不過其實如果細心睇，會發現宣萱的囚衣其實唔止一件，仲有件格仔Look都幾靚女。」

陳若思親揭宣萱有一大共通點

昨晚宣萱的牢獄戲雖然為時不長，但卻有極多亮點。其中一個亮點，是與宣萱對戲的陳若思Amber；翻查資料，Amber自接拍《新聞女王》後，短短兩年半內先後跟過佘詩曼、陳法蓉及宣萱合作，堪稱「靚女前輩收割機」！談到與宣萱合作，Amber笑言相當開心，大讚宣萱為人幽默之餘，更與自己有一大共通點：「同宣萱一齊拍劇，可以令自己永遠喺一個好放鬆嘅狀態做戲。因為佢個人好搞笑，完全唔會覺得同佢有代溝或者隔膜，佢風趣幽默、又古靈精怪，所以我好鍾意佢。同埋佢成日都會買零食請幕前幕後食，我覺得呢樣我同佢勁似，我哋都係唔食正餐、食零食嘅人，哈哈！」

呢段宣萱金句錄，配以宣萱精彩的表情變化配合，堪稱經典。

Amber續指宣萱劇中角色像是佩汶的大家姐，教曉佩汶不少東西、並扶持佩汶成長及變好變強！至於現實中，宣萱亦有趁拍攝空檔與Amber分享人生的寶貴經驗，獲Amber大讚是親和力強的好前輩：「我記得我最後一次拍完嘅時候，先鼓起到勇氣搵佢合照，之後再留低都同佢傾咗半個鐘頭偈。佢係一個好有親和力嘅前輩。」談到短短兩年內先後與三大好戲靚女前輩合作，Amber亦自認幸運：「同幾位前輩嘅合作都有好多得著，我好肯定我每一次同佢哋拍完嘢之後，都係一次比一次更加進步。所以我成日都覺得2024年嘅自己係特別幸運，雖然自己拍劇機會唔多，但係我啲對手全部都係好犀利嘅前輩，令我學識好多嘢。」問到三位前輩各有甚麼特色，Amber認真謂：「Man姐好感性、善良，法蓉姐姐好有魅力同冷靜，宣萱姐姐就好知性。」

楊茜堯喺《家族榮耀》入面都坐過監。