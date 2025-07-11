女神配對計劃｜葉蒨文豪語迎Camping：最期待同男嘉賓瘋狂交流

《女神配對計劃》本周日（13日）晚九點播出第六集，本集除了有女神羅毓儀Yuki組的「三角枱約會」最終回，還會宣布首輪遊戲將淘汰哪兩名求愛勇者，及有萬眾期待的既開心又充滿火花的Camping環節。

今日官方發布Camping兩批重點宣傳照，第一批是五位女神（排名不分先後）葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie）、羅毓儀（Yuki）、關嘉敏（Carman）及梁敏巧（Maggie）的唯美濕身水著Look！五位女神，分別穿上紫／白色、白色、花哩碌、墨綠色及紅色泳衣，大晒陽光活力一面，配以肉緊開心表情，吸睛度爆燈！

女神泳衣福利。

第二批照片重點，是Camping其中一個估睡衣遊戲。原來製作組事先要求五位女神要準備自家睡衣帶入camp，而五款女神自攜的睡衣款式分別有黑色Lolita Feel、性感吊帶喱士、爆紅卡通人物款、可愛熊啤啤，及傳統老正絲質款；五組組員需根據大會提供的五張睡衣硬照，推斷出哪一套才是屬於自己的心儀女神，頃刻Camping 場地變了名偵探推理現場，各位組員對自己組的女神是否有多角度及深入了解，將在相關遊戲完全見真章！

這個環節，久別登場的GM再次展現充滿陽光活力的亮眼表現，事緣當他看畢五款睡衣後，即馬上提出一細節協助隊員推理Sophie Style睡衣，從而突顯了他平時真的十分留意Sophie：「以我對佢嘅認識，佢鍾意XXX嗰啲嘢㗎，我覺得呢個款佢係會鍾意咯。」想知GM對Sophie是否真的如此了解，密切留意最新一集。

葉蒨文三位求愛勇者，對於自己今次Camping嘅表現，各有期待。

而Camping正式開始前，主持人兼金牌媒人林盛斌會向所有求愛勇者宣布當日成績最好表現的五位男士，將可跟心儀女神單獨同房過夜！一眾男士得知後表現勁震驚，紛紛大叫「好癲！」、「玩到咁大？！」GM接受製作組訪問時，更又再展現可愛本色搞笑謂：「死喇，咁即係如果我玩輸咗，佢咪同第二個同房？」談到在「三角枱約會」失利敗給勁敵林澤謙，GM坦言有很大挫敗感，但卻驅使他這次入Camp變得Carefree：「講真我咁大個仔都未試過咁樣追女仔！上次個挫敗感其實幾強，所以今次呢個camp我係期待，開開心心唔好諗咁多，結果係點就隨緣啦。」至於向來語出驚人的Sophie則豪邁笑謂：「我最期待係同男嘉賓瘋狂交流！」想感受女神與13位成功進級的求愛勇者入Camping後會擦出甚麼新火花，密切留意本周日晚播出的最新一集《女神配對計劃》。