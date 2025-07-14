女神配對計劃｜GM曾展望一擊即中葉蒨文喜好睡衣Look：幾可愛

《女神配對計劃》昨晚一集播出了Dating Camp熱身環節—估睡衣遊戲，上回講到曾展望（GM）憑「蝴蝶結」成功推敲出葉蒨文（Sophie）睡衣款式，結果同心協力的Sophie三子—林澤謙Him、曾展望及富二代林堡熙（Eddie），以極速4秒抵達Sophie帳篷，GM一抵步更即時稚氣向天高舉拳頭大嗌Yes，青春可愛度爆燈！而自稱是「古代新娘子，喺閨房等新郎」嘅Sophie，亦被醒目又敏捷的組員們氹得好開心：「使唔使咁快呀？哈哈！」並向製作組笑言：「我覺得我著呢件睡衣其實都易估架，有啲女人味但又有啲可愛，即係酷酷地又有啲Cute。」

被問到對Sophie的Lolita風睡衣看法時，GM春風滿面但又害羞答答謂：「見到佢咁著嘅時候，我就覺得，嗯…幾可愛！」說畢更甜笑點頭，相當青澀。而望落不羈的Eddie則怕醜豬謂：「Sophie著嗰件睡衣我唔係好敢望太多地方嘅，我比較Focus喺塊面，我驚我望其他（地方）太猥褻。」

GM竟然連Sophie鍾意蝴蝶結都留意到埋，完美！

另一組「氣氛擔當」，則是羅毓儀（Yuki）組的林俊其（Kris）、海淦清（T.MAX）及陳衍丞（Kenneth）。話說對Yuki一見鍾情的Kris，一來便直覺估中Yuki是熊仔睡衣，可惜卻因不相信製作組咁順攤而遲遲拿不定主意：「呢個擺到明係Yuki，但應該唔會咁簡單。」之後更開始大包圍亂估其他款式…幸好T.MAX突破盲腸、找出「答案之睡衣」：「我早幾日睇到Yuki彈結他片，佢間房嘅色tone係白色，咁啱呢件（熊仔睡衣）就係掛喺個白色櫃前面。」

可惜Kris的「自我質疑」並不是蓋的，由於三人抵達Yuki帳篷時，碰巧細John與Matt因為估錯關嘉敏著熊仔睡衣、而一邊急著離開一邊大叫「唔係佢呀！」豈料神推鬼㧬下竟令Kris誤以為自己組也走錯帳篷，並反射性地拉著兩名組員齊齊急跑離開，最終要靠頭腦最為清晰的T.MAX作出理性分析，三人才成功重返Yuki帳篷，最終Yuki組因來來回回浪費太多時間尾二收場，自知累街坊的Kris事後向製作組表示：「你知啦，我好想得到同房嘅席位，我處於一個極度緊張嘅戰鬥狀態嘛。」而對賽果略帶不滿的Yuki，被問到「會唔會覺得Kris有啲蠢」時，她竟難忍甜笑出口護Kris：「蠢係蠢，但有啲cute我覺得。」

唔知點解，呢班女神換咗睡衣Look後，仲靚咗，因為大家望落都好清純。

其實Yuki在「三角枱約會」中的獎勵環節「甜品時間」，已擺明對Kris芳心大許！當堪輿學家雲文子指Kris過往曾受情傷、滿身傷痕時，Yuki即主動問道：「我可以做啲咩？可能令佢唔好咁唔開心？」當時雲文子已直指Yuki是Kris的太陽！之後Yuki與Kris甜蜜獨處期間，即再含羞答答主動安慰Kris：「每個人總會有啲傷痕，大家就可以彼此療愈吓大家。其實我都好想為你打氣，我明有啲遺憾，但前面仲有好多花花世界，我覺得你會好好架。」說畢，更邊拿出「心動頸鏈二號」為Kris戴上、邊說：「希望可以守護你！」要封Yuki為「敢愛女神」絕對不為過！

細John讚關嘉敏完美Carry吊帶喱士睡衣

最終五組人的成績排名是（由高至低）：葉蒨文組、李芷晴組、關嘉敏組、羅毓儀組及梁敏巧組。出奇不意地選了吊帶喱士睡衣的關嘉敏（Carman），對於姜卓文（細John）及黃家俊（Matthew）不是包尾收場，竟大為感動：「好勁呀！點解嘅？」、「我覺得我一定輸硬呀，因為我估佢哋都係覺得我會著Oversize波衫瞓。」對於Carman的睡衣之選，細John讚不絕口謂：「嗰吓我都心諗，嘩，你都carry得幾好！」在遊戲中表現如大男孩投入的細John，還真情剖白自己在愛情中是慢熱型：「加上本身Carman同Matthew比較close啲，所以我入呢個camp時，我係好希望搵番自己嚟到呢個節目嘅目的。」

關嘉敏組三個都夠晒真性情，好玩！