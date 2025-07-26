女神配對計劃｜羅毓儀力保心儀對象林俊其　二人甜蜜互動全場歡呼

《女神配對計劃》第八集繼續是Dating Camp，除了有內容極之豐富的「心意配對遊戲」，今集還會出現兩名淘汰者。其實除了「國民情侶」GM（曾展望）及Sophie（葉蒨文）甜度超標，羅毓儀（Yuki）與林俊其（Kris）的甜蜜互動亦相當冧豬豬，只是二人的緣份比較一波多折。

Yuki呢個「恨鐵不成鋼」嘅眼神連環圖，最後仲要用背「得」住Kris表示冇眼睇，真係笑咗。

Yuki親揭拒絕與T.MAX甜蜜互動真相

事緣Kris在「心意配對遊戲」初段多番與Yuki擦身而過，相反同組的T.MAX（海淦清）卻一再與Yuki選中同一個答案，由於T.MAX與Kris在「心意配對遊戲」前各自擁有一Key，假設Yuki揀選T.MAX玩甜蜜互動遊戲，Kris便隨時有可能輸掉遊戲兼有機會被淘汰，所以Yuki每次與T.MAX同答案，都會忍痛揀選其他隊的勇士玩甜蜜互動，雲文子師傅見狀即指Yuki是戀愛腦：「塊臉好圓、隻眼好圓嘅人係愛恨分明，呢啲人唔鍾意你就係唔鍾意你。」Yuki閨密王菲亦有挺身為Yuki講出心底話：「費事畀咗希望你，你又覺得自己有機會，最後斷嗰吓仲難咯。」而當時人Yuki及T.MAX，亦有就相關事件作剖白，想知Yuki真實諗法，就要密切留意節目。

玩sit up玩到咁甜，真係！

眼見Kris答案揀極都唔中，芳心明許的Yuki擔心外露，在聽候林盛斌給予指示期間，忍不住向Kris投以既淘氣又嬲豬的眼神，之後更索性以背脊「得住」Kris，相當搞笑。Yuki事後接受製作組訪問，亦不開名表示好擔心Kris：「因為玩問答環節時候哩，我就好少見到某人嘅，咁跟住我就開始擔心喇，死啦！如果真係五條問題都撞唔中，咁你咪真係得一條鎖匙？！」最終二人幾經波折終可「重聚」，而Kris揭開帳篷見到Yuki一刻，更是開心到成個彈起：「好似歐聯入波咁呀，嘩 ！」而現場包括閨密花生團所有人，亦發出超震撼歡呼。而抽中與Kris玩Sit up甜蜜互動的Yuki，全程冧豬樣盡出，氣氛煞是甜蜜。

玩sit up玩到咁甜，真係！

今集亦會發生特別事故，由於李芷晴玩「心意配對遊戲」期間不止一次獨守空房，一時感觸向主持兼金牌媒人林盛斌爆喊：「我會嫁唔出喇，係咪呀？」、「係咪我真係要檢討吓自己？…會唔會諗嘢有啲奇怪」而阿Bob亦一改平時嬉皮笑臉形象，認真地安撫Step：「呢個唔係你問題，你唔需要咁介意。」在阿Bob的暖心安撫下，平時像八卦妹一樣得得意意的Step，終敞開心扉揭出自己的情路一路走來並不順利：「一路都未搵到好了解自己或者好適合嘅人啦…我真係好擔心我會唔會孤獨終老。」