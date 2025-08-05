60歲影帝「婚變」忽然登搜索第一　激罕合照揭秘22年夫妻真實關係

60歲的影帝張家輝與關詠荷結婚22年，關詠荷在女兒張童於2006年出世後大幅減產，淡出娛樂圈不再拍劇，專注家庭。近年網絡忽然盛傳關詠荷與張家輝婚變，網上搜索「關詠荷」首個關鍵字便是「關詠荷離婚」，甚至有以「離婚協議內容曝光」、「真面目瞞不住」、「婚照被掉到街頭」作標題嘩眾取寵的影片，缺乏真憑實據，睇到人「搲晒頭」。日前夏韶聲開演唱會，關詠荷激罕現身睇騷，除了凍齡靚樣令人驚嘆，又展現一舉動力證與張家輝仍然恩愛。

張家輝和關詠荷是圈中模範夫妻。（抖音）

Google搜索「關詠荷」竟是「離婚」為關鍵字首位。（Google圖片）

多段有關張家輝和關詠荷的影片內容缺乏真憑實據。（Google圖片）

關詠荷與張家輝近日夫妻檔現身，與修哥胡楓坐埋一齊欣賞夏韶聲演唱會。關詠荷低調淡雅打扮現身，皮膚白白滑滑，完全不似已「登六」之人。關詠荷更關心昔日一齊拍《同事三分親》的好友夏竹欣：「你係咪結咗婚呀？」張家輝又問夏竹欣老公「佢做我丫環嘅時候你哋結咗未先？」夏竹欣坦言：「真係次次見親佢都比佢笑死」。

關詠荷在《金裝四大才子》。（截圖）

關詠荷演《新醉打金枝》長平公主。（截圖）

關詠荷演《新醉打金枝》長平公主。（截圖）

關詠荷與好友在後台合照留念，關詠荷身體緊緊貼住張家輝，捉實老公隻手影相，張家輝亦護住妻子，小細節睇得出兩人十分恩愛！說起兩人情史，至今仍為人津津樂道。張家輝與關詠荷1992年因拍攝亞洲電視劇《李小龍傳》認識並拍拖，1995至1996年，張家輝因個人問題前往南非生活，與關詠荷短暫分手，返港後兩人復合，直至2003年12月8日在澳洲悉尼結婚，2006年誕下愛情結晶品。張家輝曾透露指有一位「財閥」曾三度在自己面前大讚關詠荷人靚戲好，好鍾意對方，事後張家輝竟發惡夢，夢見太太提出分手，一次更喊到醒叫關詠荷不要走，連關詠荷都笑罵他發神經。

關詠荷激罕現身。（IG圖片）

關詠荷激罕現身。（IG圖片）

關詠荷好靚。（IG圖片）

關詠荷與張家輝糖黐豆。（IG圖片）