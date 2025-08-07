我在頂峰等你劇情｜最新追劇日曆／播出時間＋演員角色簡介

《我在頂峰等你》陸劇，是由藍白色作為編劇，蔡聰執導，孫珍妮、陳靖可領銜主演，葛秋谷特邀主演的一套以現代青春奇幻為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《我在頂峰等你》電視劇情大綱

這段劇情講述顧雪茭（孫珍妮飾）帶著前世的遺憾，意外重生回到高三時期。為了彌補過去的缺憾，她決定擺脫戀愛至上的想法，轉而專注於學業與事業。她借力高知學霸藺之華（陳靖可飾），成功改造自己的人生，並在過程中與藺之華發展出一段雙向奔赴、彼此成就的甜蜜愛情。

同時，他們身邊的朋友，包括易天鬱（袁大森飾）、周詩韻（屠芷瑩飾）、顧明澤（吳崇軒飾）、高睿（葛秋谷飾）、藺之玥（田依桐飾）、林家棟（蒯家樂飾）、孫甜甜（張樟飾）等人，也因為他們的「重來一次」，各自的人生軌跡發生了巨大的改變，上演了與前世截然不同的故事。

顧雪茭和藺之華互為變量的甜美愛情。（我在頂峰等你官微@Weibo）

《我在頂峰等你》播出時間|最新追劇日曆

《我在頂峰等你》電視劇幾時播？《我在頂峰等你》一共有23集，8月7日12：00上線，優酷全網獨播，優酷VIP會員首更3集，8月8日至8月10日每天更新2集。SVIP每個更新日提前多看1集。

《我在頂峰等你》演員

孫珍妮 飾 顧雪茭

顧雪茭懷揣着上一世的遺憾，意外重生回到高三那年，搖身一變成學霸從此走上逆襲路。

（孫珍妮@Weibo）

陳靖可 飾 藺之華

高知學霸藺之華敢於直面內心，堅定自我，攜手真愛甜爽逆襲。

（陳靖可@Weibo）

葛秋谷 飾 高睿