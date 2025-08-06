陳奕迅演唱會紀錄電影澳門首映　分享會坦露心聲　與歌迷對談

陳奕迅演唱會紀錄電影首映｜陳奕迅 (Eason) 籌備多時的演唱會紀錄電影《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》8月5日於澳門銀河綜藝館隆重首映。雖然昨日澳門及香港也是黑雨，但仍無阻觀眾對這部電影的支持，全場六千多七千座位，座無虛席。Eason不單跟觀眾一同欣賞電影，分享感受，又與現場即選的六位歌迷歡樂對談，最後大會更設精彩無人機表演，讓所有參與昨晚首映的觀眾滿載而歸。



陳奕迅演唱會紀錄電影首映（官方提供）

陳奕迅演唱會紀錄電影首映（官方提供）

在紀錄片電影播放期間，整個會場都不斷充斥著笑聲，哭聲，不少觀眾都被影片感動多次落淚，連主角Eason自己，重溫這些巡迴經歷，也忍不住邊看邊哭邊笑。

陳奕迅演唱會紀錄電影（官方提供）

陳奕迅演唱會紀錄電影（官方提供）

陳奕迅演唱會紀錄電影（官方提供）

這部歷時7年、橫跨全球180多場巡迴演出的紀錄片電影，紀錄了Eason這幾年走遍全世界巡迴演出的珍貴幕後片段，不單有演出舞台上的精彩美好回憶，亦同步大方赤裸呈現了Eason在光環背後因無窮無盡的壓力，引發了恐懼、焦慮。在他擁抱「Dreams」同時，亦與「Fear」 同時搏鬥，以一副血肉之軀驗證了一場生命課，悟出恐懼與夢想並非對立，而是並存，認清無常後，仍能選擇珍惜每一個呼吸的當下，無懼前行。

陳奕迅演唱會紀錄電影（官方提供）

陳奕迅演唱會紀錄電影（官方提供）

紀錄片以Eason在疫情期間，被迫取消演唱會作開始，他坦言做藝人的艱辛，常常害怕做得不夠好，說錯話被人鬧，有時會迷失不知應該如何是好，甚至跟歌迷網上隔空聚會時，他也感觸落下淚，而全場觀眾亦跟著大螢幕上的他，一同開始落淚。去到中段，見到Eason身躺醫院，面上包滿紗布亦引發大家心痛。沒想到受傷之外，紀錄片更爆出Eason早於杭州站開始，出現精神上問題， 情緒病無情突襲，確診「焦慮症」。

陳奕迅紀錄電影｜Eason：You are not alone

分享會上，Eason坦言重溫自己心路歷程，原來自己曾經的一些想法是錯誤，現在覺得 : 「51歲了，我會想何必跟人爭拗？何必跟自己鬥氣？這讓自己太辛苦。人真的沒需要跟自己過不去，假如大家立場不一樣，就由他不一樣。我非常感恩，有這麼多人愛我，拍下這紀錄片，留下一個美好紀錄，將來也可以不斷提醒我，不用再懼怕糾結太多......。」

陳奕迅演唱會紀錄電影（官方提供）

陳奕迅演唱會紀錄電影（官方提供）

陳奕迅演唱會紀錄電影（官方提供）

紀錄片中，大家終於看到人前大癲大肺的Eason，其實背後對自己演出要求非常苛嚴，錙銖必較，演出錯一粒音也會發自己脾氣， 聲帶出現少少問題也會激動想取消演唱會，亦因這些無形壓力，引發情緒病。「我知道自己有精神病後，也反問自己，下？哈哈哈......現在才有？！」情緒病出來後，他坦言最初也很擔心，有了經驗後，已明白如何面對，「看了一個很好的醫生，目前仍有吃藥。那些藥沒有多大副作用，不過醫生就認為我最好停下來時才停藥。我也試過停藥，但身體就告訴我不成，明明是睡得很好，明明是心情不錯，但無法控制一些莫名而來的緊張，所以還是決定巡演停了，才停藥。」

陳奕迅演唱會紀錄電影（官方提供）

陳奕迅演唱會紀錄電影（官方提供）

陳奕迅演唱會紀錄電影（官方提供）

他坦言最大壓力是來自『覺得自己把聲不夠好』『擔心影響演出水準』 : 「以前的我是不害怕，現在唯一解釋，可能是年紀大了。我準備完成演唱會後，用放假休息的時間跟自己好好相處，跟自己和解，或者可以變回以前那個什麼也不怕的我。我要提醒自己，很多事不由得我們控制，無需驚慌。」

談到當大家看到紀錄片中他的經歷時，不少觀眾也看到好心痛，跟他一起落淚，Eason謂，「我也是一個人，其實我只是代大家講出心聲，唱出心聲。這部影片最希望是能帶給大家鼓勵，You are not alone，你不是孤單一個。我也跟你一樣。」他又表示希望大家可以明白，每一個舞台上的表演者，都不會希望自己演出不好，也沒有人想失場或是出現什麼意外，可是有一些事，不可抗力下，希望外間可以多多體諒及包容。

問到Eason，他現在最大的Dreams是什麼？他想了想回答，「希望大家對自己好一點。不要讓自己辛苦，對太多事太執著。Dreams就是當你遇上Fear時侯，給你作為一個選擇，去平衡自己，再勇敢前行。」

此外，分享會觀眾提問時，有歌迷就問Eason，會不會有一天跟女兒合作，Eason笑道，「其實我一早跟她合作過了，首先2011年問號專輯 《Baby song》 是她彈的鋼琴，你手拿的唱片，《盲婚啞嫁》，她在背後有唱幾句歌詞。什麼時候再合作？我期待有這個機會的，但佢高級過我，哈哈哈......不知她願不願意呀，哈哈。」

陳奕迅演唱會紀錄電影首映（官方提供）

陳奕迅演唱會紀錄電影首映（官方提供）

散會時，觀眾不肯離開，寵粉無上限的他！即席清唱了幾句《明年今日》給大家聽，讓觀眾開心不矣。而緊接之後，大會亦安排了1500部無人機，於首映場館外表演，現場以Eason的經典金曲，配合無人機砌出各種他的演唱會造型，非常精彩，讓大家看得十分開心，滿載而歸。

陳奕迅演唱會紀錄電影首映無人機表演（官方提供）

陳奕迅演唱會紀錄電影首映無人機表演（官方提供）

陳奕迅演唱會紀錄電影首映無人機表演（官方提供）

陳奕迅演唱會紀錄電影首映無人機表演（官方提供）

陳奕迅《FEAR and DREAMS》演唱會2-CD及2-Blu-ray現正於UShop及各大唱片店開放預購，隨預購附送獨家精美明信片套裝。2-CD將於8月25日正式推出，2-Blu-ray亦將於10月面世。大會透露紀錄片將會在8月23日於Eason Chan YouTube Channel上架，詳情請留意官方公告。