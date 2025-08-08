麻雀樂團｜關嘉敏演綠茶婊自曝傷痛　郭柏妍賣身契掀《溏心》回憶

《強人》系列金牌監製羅永賢Marco、夥拍其最佳拍檔黃偉強編審的《麻雀樂團》，逢星期一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有譚俊彥、李佳芯、郭柏妍、姜大衛、韋家雄、何啟南、黃庭鋒、胡敏芝及謝東閔！8月6日晚一集關嘉敏（Carman）正式登場飾演機心感滿滿的「挑機綠茶婊」，言語犀利令網民咬牙切齒。沈家明大提琴被毀立「賣身契」引發《溏心風暴》集體回憶。



關嘉敏「綠茶婊」語錄，加埋佢啲表情，好搶！（官方提供）

早前憑人氣戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升的關嘉敏（Carman），8月6日晚一集正式登場，並飾演機心感滿滿的「挑機綠茶婊」。由於Carman演得入型入格之餘，眼神亦夠晒Sharp，令不少網民看畢咬牙切齒，直呼關嘉敏「賤人」！

其實Carman以往亦有不少出色「渣女」角色，當中尤以《美麗戰場》中的「進擊的小三」圓圓最令人留下深刻印象！不過其實現實中的Carman一點也不綠茶，在最近熱播的《女神配對計劃》中，Carman率真、體貼及傻氣的性格，更獲網民封為「真女神」。談到是次演綠茶婊，Carman接受官方訪問時坦言與自己真實性格相反，故相對以往演繹的「八婆」角色難度再升呢。「呢個角色內斂啲，要將八婆性格收埋少少，但同時又要表達到佢好想寸胡敏芝，所以好難拿捏。」為了投入角色，Carman更因而勾起了初戀遇到「挑機小三」的經歷：「我心入面係諗住我嘅初戀去做！因為我初戀嘅第三者就係一個咁樣表裡不一嘅人，所以我好彩有呢個經歷（笑），我真係諗住嗰個人去做！」

關嘉敏在《美麗戰場》中飾演「進擊的小三」圓圓，當時更引起極大迴響！

麻雀樂團｜關嘉敏靠一特質獲監製青睞

問到為何會知道會有這樣一個小三，Carman續指：「嗰時個男仔（前度）聖誕節（嗰日）呃我出去踢波，其實就同呢個第三者出去食聖誕大餐。原本我諗住等佢踢完波，去睇場戲或者出吓街，但最後尾冇出到。咁原來我嘅初戀男友送咗份聖誕禮物畀個第三者，個第三者返到屋企影完相仲喺facebook tag我，跟住又即刻delete張相。呢個女仔成日滲啲滲啲話畀我知佢嘅存在！如果佢唔係咁樣做，我都唔知...中間發生咗咁多嘢...係囉，所以好深刻。」監製Marco受訪時則大讚Carman「生得夠高大」、十分符合角色，因為這樣單靠畫面已能呈現出她氣勢全面壓倒胡敏芝。Marco還大讚Carman專業：「佢（Carman）就算冇對白嘅角色，都會好認真做，好似之前《破毒強人》，佢雖然只係飾演一個冇對白嘅殺手，但佢為咗演好個角色都有參與動作訓練，係好有鬥心嘅好演員。」

關嘉敏在《破毒強人》中飾演殺手，唔使靠對白，單靠眼神都夠晒殺氣，難怪監製對佢讚不絕口。（官方提供）

播出後累積不少好評的《麻雀樂團》，近日其中一個場口引發熱話。劇情講到沈家明（郭柏妍飾）意外被整爛大提琴、並為高昂的維修費煩惱，程朗（黃庭鋒飾）見狀即主動出錢幫家明解困。家明為回饋阿朗好意，主動向對方呈上借據，並以可愛跳脫Tone朗讀相關內容：「甲方沈家明向乙方程朗借款四萬港元維修大提琴，並承諾於一年後連同五厘利息歸還給乙方，期間，乙方可以差遣甲方做任何事，只要對方力所能及，必定盡心完成，立此為據。」

郭柏妍主動向黃庭鋒呈上借據。（官方提供）

隨後庭鋒亦在社交網抵死晒出與拿着借據的郭柏妍合照，並留言：「債主程朗借了四萬港元比（畀）債仔家明，有相為證！」

事後黃庭鋒在社交網晒合照（官方提供）

值得留意的是，該幕引發《溏心風暴》集體回憶。事緣《溏心風暴》其中一個經典場口，是常在心（鍾嘉欣飾）為感激得得地（陳豪飾）無條件借錢幫忙，立下借據：「甲方感激乙方， 乙方將來如有任何困難，甲方必定赴湯蹈火， 無條件幫忙， 此承諾為一生一世， 直至任何一方死亡為止 …」