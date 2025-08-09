獨家丨名媛嚴紀雯坦承同富貴老公離婚　已辦好手續：仲係朋友關係

亞洲十大名媛千金之一的仁濟醫院前主席嚴玉麟女兒嚴紀雯（Carmen)一向人美心善，今（9日）現身大埔出席慈善活動，向老人家派發福袋。嚴紀雯在接受《香港01》訪問時，竟拋出震撼彈坦承已與家族經營建材生意的太子爺蔡曾濠（Jeffrey）離婚，兩人是和平分開，目前仍然維持朋友關係。

嚴紀雯人美心善出席慈善活動。（葉志明攝）

嚴紀雯坦承要多學習為做主席做準備

人美心善的嚴紀雯現是仁濟醫院董事局的第五副主席，從總理做到副主席過程中必定有不少 考驗，所以問到做副主席是不是有很大壓力時，她表示：「處理嘅嘢係比之前多咗，壓力就唔會好大，因為都係慢慢學習。（父母有冇傳授經驗俾你？）我爸爸媽媽成日教我哋做人要幫多啲人，盡量幫幫得就幫，其實幫到人都對我哋自己都係一個祝福，我哋幫到人係一個福份。（會唔會搵啲千金朋友一齊做多啲慈善？）冇千金朋友，我係嗌好多朋友一齊嚟做，冇特別分千唔千金。」而再過多五年她就會做主席，揚言在這五年間會多多學習不同的東西。

嚴紀雯現是仁濟醫院董事局的第五副主席。（葉志明攝）

久違在香港舉行大型慶生派對

提到日前在香港舉行的生日派對，有不少城中名人好朋友出席，問到是不是很久沒有辦大型慶生派對時，她就表示：「有一段時間冇喺香港慶祝生日，因為之前成日都喺外國，我諗有六、七年冇喺香港搞過。（自己籌備還是有朋友幫手籌備？）都有朋友幫我籌備，其實又唔係好大型，因為全部都係好熟嘅朋友，（當日有咩驚喜？）我有一個朋友專登返嚟同我食呢一餐飯，之後第二朝就走。」而她的生日願望就是希望所有人都開開心心。

嚴紀雯坦承已離婚

續問到老公蔡曾濠有甚麼表示時，她就拋出震撼彈說：「其實我同Jeffrey都已經係分開咗一段時間，而家我都回復單身，我哋啲手續已經辦妥好晒，屋企人同身邊的好朋友都已經知道，係好和平咁分開。（幾時分開㗎？）呢啲我唔方便講太多，因為始終都係涉及兩個人嘅嘢，我都要尊重返對方。（因咩事分開？）都係俾返啲空間我哋，係好和平咁分開，所以大家都係開心嘅，而家都仲係朋友關係。」表明現時自己的狀態是很好的。

嚴紀雯坦承已與蔡曾濠離婚。（葉志明攝）

愛情事隨緣

在2019年時嚴紀雯與蔡曾濠舉行世紀婚禮，手戴30隻龍鳳鈪出嫁，極之富貴，當年文詠珊（Janice Man）還是伴娘，而她在名媛圈的朋友還有已故賭王何鴻燊四房女兒何超盈、劉德華老婆朱麗倩的富貴表妹陳雪鈴等，而身為前男友的陳浚霆（Andrew)其實亦一早已知對方離婚，支持對方的任何決定。

嚴紀雯表示同前夫仍然是朋友關係。（葉志明攝）

回復單身的嚴紀雯狀態大勇，問到準備好接受新戀情了嗎？她就揚言：「一切隨緣，（而家身邊有冇追求者？）暫時未有。（經歷第一段失敗婚姻後，對婚姻會唔會好驚？）我諗我而家未咁快諗呢樣嘢。」強調目前自己回復單身後很開心，叫大家不用擔心。

