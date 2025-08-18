生萬物電視劇結局劇情｜最新追劇日曆／播出時間+演員關係圖+簡介

《生萬物》陸劇又名This Thriving Land，改編自中國大陸作家趙德發的小說《繾綣與決絕》。有王賀作為編劇，劉家成為執導，由楊冪、歐豪、領銜主演，倪大紅、秦海璐、邢菲、張天陽、張海宇、主演的一套年代情感史詩電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《生萬物》電視劇情大綱

天牛廟村首富寧學祥（倪大紅 飾）的長女寧繡繡（楊冪 飾），在出嫁當日遭遇土匪綁架。面對高昂的贖金，寧學祥不願變賣土地，轉而將次女寧蘇蘇（邢菲 飾）許配給了繡繡自幼一同長大的戀人費文典（張天陽 飾）。得知此事的繡繡心灰意冷，毅然與父親斷絕關係。​不久後，莊戶漢子封大腳（歐豪 飾）從土匪窩中救出了繡繡，她便決意嫁給這位救命恩人。婚後的繡繡開始學着下地務農，在日復一日的勞作中，逐漸體會到土地對於農民而言沉甸甸的分量。​

後來，受杜春林等人傳播的革命思想影響，繡繡運用自己的知識幫助鄉鄰，還帶領村裏的婦女們一同打破封建思想的束縛。在隨後的二十年裏，她和鄉親們攜手鏟除匪患、投身抗日、支援軍隊，日子雖清貧卻充滿了傳奇色彩。​時光流轉，繡繡不僅與父親寧學祥冰釋前嫌、達成和解，更在這段非凡的人生歷程中實現了自我價值。

電視劇生萬物

《生萬物》播出時間｜最新追劇日曆

《生萬物》電視劇幾時播?《生萬物》一共有36集，8月13日晚上19:30起，由CCTV-8黃金檔與愛奇藝同步播出，每日連更3集。

電視劇生萬物

《生萬物》演員人物關係圖

電視劇生萬物

電視劇生萬物

電視劇生萬物

電視劇生萬物

《生萬物》演員

楊冪 飾 寧繡繡

沂蒙山區天牛廟村首富之女寧繡繡，出嫁當日遭土匪綁架。父親寧學祥因不願賣地贖人，致父女決裂。後被莊戶漢子封大腳救出，她毅然嫁入農家。

《生萬物》演員

歐豪 飾 封大腳

貧寒佃戶封大腳靠賣苦力為生，家有薄田。他救出被綁的寧家大小姐繡繡，寧家卻拒付贖金，讓次女蘇蘇頂替婚約。繡繡與父決裂後，嫁入封家。​

《生萬物》演員

倪大紅 飾 寧學祥

天牛廟村第一守財奴，坐擁700畝土地，愛地如命惜糞如金。

《生萬物》演員

秦海璐 飾 費左氏

天牛廟村費家主理人，老錢家族，有名慈善家傳統擁護者。

《生萬物》演員

林永健 飾 封二

天牛廟村算盤成精，父愛如山的他一心只想買地。

《生萬物》演員

邢菲 飾 寧蘇蘇