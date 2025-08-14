《麻雀樂團》劇中CP吸睛胡敏芝一幕NG五次　男方拍到背脊濕哂

麻雀樂團｜TVB逢周一至五晚八點半翡翠台播映的小品溫情劇《麻雀樂團》，8月13日劇情聚焦兩對年輕CP，金孝成阿Kim（謝東閔飾）與程晴（胡敏芝飾）（簡稱「金晴CP」）、沈家明（郭柏妍飾）與程朗（黃庭鋒飾）（簡稱「明朗CP」）在戲中均有亮眼演出。



敏芝及謝東閔演活了「固執驚青妹」及「神化指揮家」，二人每集的互動更是必有笑位。（TVB官方圖片）

因為HKD 17.5種下情緣的「金晴CP」、在劇中一相遇即搶盡焦點，除因敏芝及謝東閔演活了「固執驚青妹」及「神化指揮家」，二人每集的互動更是必有笑位。

身為國際知名指揮家的阿Kim、表面與任漢堡包店長的程晴身份懸殊，但阿Kim面對程晴不但發揮不到平時的不可一世，還被忍氣吞聲居多的程晴反過來食到應一應，不但被拍下欠債片，還要依照程晴吩咐辦事，包括假扮程晴男友。昨晚阿Kim得悉程晴與前度阿輝（鄔家駿飾）有接觸，只是「哎吔男友」的他醋意大發向程晴問東問西，結果遭程晴鬧爆兼被狠狠踢了一腳；雖然程晴表現極不耐煩，但阿Kim仍厚著面皮死纏要跟程晴回家吃飯，煩氣得來又帶點甜蜜。

謝東閔表情多多又搞笑，網民都讚佢演喜劇真係啱晒戲路。（TVB官方圖片）

麻雀樂團｜網民勁Buy「金晴CP」封「劇集MVP」

39歲的謝東閔雖然與26歲的敏芝相差足足13年，但二人首度合演情侶不但零違和，更獲盛讚默契十足兼極有喜感，齊齊獲封「劇集MVP」。網民：「閔大人晴晴依條線勁正」、「閔大人好好笑」、「程晴得意，可愛，清純」、「呢對情侶好合襯，又搞笑又可愛！睇得我非常開心，心靈治療」、「加埋好有喜感」、「胡謝兩人演得太好」、「17.5的緣份」、「謝東閔呢套劇個角色好討好，完全演繹到天才藝術家嗰種脫俗嘅傻氣」、「謝東閔幾靚仔，有啲角度似張東健」。

39歲的謝東閔雖然與26歲的敏芝相差足足13年，但二人首度合演情侶零違和。（TVB官方圖片）

麻雀樂團｜胡敏芝熒幕初吻緊張NG五次

為了和謝東閔更合襯，原本已很纖瘦的胡敏芝開劇前刻意減肥10磅（由原本45kg減至40kg）、擊走Baby Fat+Baby Face，務求看上去與謝東閔更合襯。初試啼聲升呢女3的Karen、憑藉入型入格演出及可愛清純樣子成功入屋，獲網民力推提名女飛躍之餘、還被封為青春Icon區明妙及羅毓儀勁敵。網民：「Karen真係好得意，入屋度大大提升」、「胡敏芝本身就精靈，但樣子就天然純，沒有半點造作」、「路小小和明妙的御用學生妹地位有對手」。對此Karen接受官方訪問時，談到與東閔最難忘一幕，她透露是獻出「螢幕初吻」一幕：「其實嗰場戲，謝東閔孭住我行條斜路行咗好耐，拍完佢成個背脊濕哂。同埋呢場戲其實我足足錫咗謝東閔五次，因為我一係錫得太輕力、一係錫得唔夠耐，都辛苦佢。」

就係呢場醉酒錫錫戲，搞到謝東閔係咁出汗呀！（TVB官方圖片）

胡敏芝憑藉入型入格演出及可愛清純樣子成功入屋。（TVB官方圖片）

「明朗CP」呢場騎電單車戲，簡直係顏值大放送。（TVB官方圖片）

至於「明朗CP」，則獲推舉為「高顏值正氣CP」：「黃庭鋒郭柏妍同框真心賞心悅目，靚仔靚女仲要兩個都正氣。」昨晚一集，程朗出盡板斧鼓勵家明面試大提琴，最終發現家明原來信心不足…該幕庭鋒與郭柏妍多個同框畫面均極具觀賞價值之餘，還散發著濃濃的青春氣息，看得人相當舒服！而出場後被批「只懂眼碌碌」的郭柏妍，昨晚的忍淚戲不但演繹自然、而且委屈樣子更是我見猶憐，成功引起關注。