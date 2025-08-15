女神配對計劃｜終極淘汰兩名求愛勇者　細John、Carman告白反轉

女神配對計劃｜由林盛斌（Bob）擔任金牌媒人兼主持的無綫熱播戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，8月17日晚九點半翡翠台播出第十一集。今集將是Dating Camp最終回，五位女神葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie）、羅毓儀（Yuki）、關嘉敏（Carman）及梁敏巧（Maggie）在本回合結束時，每位只能留下最多兩位組員，最終共有兩名求愛勇者被淘汰！



其實細John一坐埋嚟，Carman已經開始勁激動。（《女神配對計劃》截圖）

值得留意的是，整個淘汰雖然在極度和平的情況下進行，但過程卻是出乎意料地催淚，當中有人為了成全女神，更甘願自我犧牲主動要求被淘汰，帶來了極震撼的一幕。

要用雞翼舒緩緊張，Carman都係第一人。（《女神配對計劃》截圖）

今集另一焦點，是五位女神與11位求愛勇者，將傾巢而出盡訴心中情！由於每位求愛勇者均分分鐘是最後一次機會表白真心，11位勇者自然傾盡全力向女神揭示潛藏已久的真實內心；在形形式式的告白中，有人展現了無人知曉的真實想法、有人展現了超出預期的成長、有人展現了意外的脆弱內心，有人突然來個驚人轉軚、有人感情突飛猛進、有人突然由天堂跌落地獄，峰迴路轉的發展充滿驚喜及感動，真人騷的戲肉亦終於真正展開。

全程忍唔住係咁喊嘅Carman，只能以一貫嘅搞笑企圖轉移視線及緩和氣氛，但細John明顯都係手足無措。（《女神配對計劃》截圖）

本周事前宣傳，將精選本集數個精彩告白，其中一個令人驚艷的，是表面看對所有女神「零在乎」、似全心全意玩遊戲多於追女仔的姜卓文（細John），原來心底深處依然情繫「擦身而過」多次的Carman。

女神配對計劃｜Carman細John好傾到要轉場

在Dating Camp尾聲，細John出乎意料主動爭取最後機會向Carman真情剖白：「我覺得呢兩個Round，我個人有少少Lost咗，可能令你有少少唔舒服，或者有啲人覺得我好似Friend Zone咗你咁。」值得留意的是，細John還未說完，Carman已滿面通紅流露激動樣；向來坦率的她忍不住驚呼：「點解我好似想喊咁嘅？」之後，Carman雖然一再死忍還是熱淚盈眶，但她仍強裝鎮定向細John反告白：「其實你係我第一個Choice！」

全程忍唔住係咁喊嘅Carman，只能以一貫嘅搞笑企圖轉移視線及緩和氣氛，但細John明顯都係手足無措。（《女神配對計劃》截圖）

女神配對計劃｜關嘉敏一個舉動令細John重拾戰意

Carman直指三角枱當晚將黃家俊寫入「保護名單」是她感到後悔的決定：「我咁就Miss咗個機會同你溝通喇！」眼見Carman如此著緊自己，細John大感意外：「Wow！完全唔係我Expect嘅嘢。」向細John和盤托出真實感受的Carman，還大讚細John有上進心：「我覺得最Charm係你一直喺度堅持，做你自己鍾意做嘅嘢，呢樣嘢令到你發光，其實我好明，因為我都係做緊同樣嘅嘢。」Carman的坦誠令細John直認心動：「呢番說話我係有啲感動，OMG，心動了！」二人不但傾到唔捨得停要轉location繼續傾，最後更因Carman一個舉動，令原本打定輸數的細John所有信心返晒嚟，並遙距向Matthew宣戰：「我贏咗喇！Bye Bye Matthew。」

原來Carman對於第一次保護名單冇寫細John，係有啲耿耿於懷。（《女神配對計劃》截圖）

原來Carman對於第一次保護名單冇寫細John，係有啲耿耿於懷。（《女神配對計劃》截圖）

女神配對計劃｜雲文子教李芷晴兩招吸納正桃花

除了細John，「怕醜仔」林焌堯Jacob難得流利+進擊的「三段式蛻變」告白，亦是充滿驚喜及感動。Jacob的第一個蛻變，是竟主動問Step「係咪想企左邊」；因為Step曾於三角枱當晚告知他覺得自己左邊面更上鏡，此舉已令Step大為感動及意外。第二個蛻變，是平時「惜字如金」的Jacob，激罕地說出至少數百字的告白內容，並展示了即使被淘汰，但希望能再有機會認識Step的決心。第三個蛻變，是Jacbo為Step準備了貼心小禮物-香水膏：「我知你之前想買香水膏，所以我買咗支畀你，我覺得應該幾適合呢幾日拍攝用。」對於Jacob的「突然主動」，Step一再以甜笑及淚眼回應，明顯相當受落。

到底雲文子師傅講咗啲咩，令Step又變咗表情包？（《女神配對計劃》截圖）

到底雲文子師傅講咗啲咩，令Step又變咗表情包？（《女神配對計劃》截圖）

不過當芷晴在閨密何泳芍陪同下，接受奇門風水師雲文子指點時，卻駭然發現與求愛勇者的發展原來kick kick地。Step坦言與陳昇Jaden同房後，反而影響了二人進一步發展，到底原因何在？雲師傅又指對於Step與Jacob的緣份亦不看好：「你要有心理準備，我直接講架喇…坦白講，你依家呢個盤好曇花一現，騰蛇代表有吸引力，但依家講緊你嘅思維，咁騰蛇就代表變幻莫測、好反覆…」雲師傅還建議了Step適合的拍拖時機、並指她留曲髮可增強桃花運。欲知詳情，就要留意節目。

到底平時「惜字如金」嘅Jacob，點樣可以令李芷晴瞬間經歷情緒過山車？（《女神配對計劃》截圖）

到底平時「惜字如金」嘅Jacob，點樣可以令李芷晴瞬間經歷情緒過山車？（《女神配對計劃》截圖）