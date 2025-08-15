鱷魚之吻｜談善言首演劇場聯手Gao　與金像男配飆演技掀浮世鱷夢

鱷魚之吻｜由著名導演兼編劇葉念琛親自執筆的原創舞台劇《鱷魚之吻》將於2025年11月起於香港演藝學院歌劇院公演。葉念琛舞台劇《鱷魚之吻》8月15日起於Cityline正式發售，票價分別為港幣$788／$688／$588／$488。



舞台劇《鱷魚之吻》（官方提供）

葉念琛今次擔任編劇及出品人，至於為何找談善言擔任第一女主角，源於葉導曾與阿談在Fox劇集《心冤》合作過，他說：「點解會搵阿譚同埋阿Gao兩個做舞台劇，因為佢哋兩個都係第一次踏上舞台，咁同我一樣啦，我都係第一次，阿談其實合作過好多次㗎，即係好早期佢喺我嘅戲裏面已經有出現，上一次同佢合作我諗係比較深刻就係《心冤》，我一路都覺得佢係越嚟越有進步嘅女演員，直到今年嘅《虎毒不》佢演得非常好，好高興或者好多謝同佢再合作，今次我覺得最感動，就係佢好快就已經答應做舞台劇，對我對導演同埋對成個劇本有好大嘅信任，咁我都好期待阿譚第一次踏上舞台同埋演阿寶呢個角色」

除了談善言外，今次舞台劇亦找來另一女演員阿Gao，而在海報上更寫著特別演出，有阿Gao粉絲，很擔心偶像的戲分，但葉念琛就派定心，保証阿Gao粉絲看完舞台劇，一定感到驚喜，他說：「另外阿Gao就係其實我一路有睇佢喺ViuTV幾個電視劇，咁我覺得佢都好有potential，同埋今次我同導演之前係同佢做過一個小小嘅試鏡，咁佢當時畀到我同導演一個好好嘅感覺，就係我覺得佢好啱做呢個舞台劇入面呢個角色，一個初出茅廬嘅女演員，但係對未來好有雄心壯志，咁我覺得呢樣嘢同佢而家本身嘅經歷都好相似啦，咁同埋係今次佢幾特別，今次佢係特別演出嘅Title啦，咁有人會問特別演出同主演有咩分別呢？特別演出就係佢角色本身係好特別嘅，同埋佢係好重要，咁我覺得大家睇完個劇嘅時候，就會覺得原來阿Gao今次喺成部劇裏面嘅存在，係一個好有趣嘅一個擺位，咁我覺得今次會用咗一個特別演出嘅Title囉。」

本劇由CHESSMAN棋人娛樂、Makerville、光尚娛樂、熱烈工作室及VAB Production聯合主辦，8月15日起於Cityline正式發售，票價分別為港幣$788／$688／$588／$488，而早前預售門票已售罄。

由於反應熱烈，全劇演出加碼至八場，包括11月1日及11月2日的下午3時及晚上8時，及11月4至11月7日晚上8時。劇本由葉念琛原創出品，並與鍾楚霖、金廣誠及Rafael Mendonça共同擔任出品人，擔任監製則由《香港式離婚》、《笨蕉大劇院》周怡負責，實力陣容可見一斑。

鱷魚之吻｜愛與傷害交錯的舞台故事

《鱷魚之吻》故事圍繞一位三屆影后忽然宣布淡出影壇，引發身邊人──包括情人、好友、對手──接連猜測其背後動機。權謀與情感互相糾纏，在這個浮華亂世，每個人都是張牙舞爪的鱷魚，今日摟頭摟頸，明天反目成仇。葉念琛以其擅長描寫女性情感糾結的筆觸，塑造一場愛與傷害交錯的舞台故事：「鱷魚之間熱情互吻，偏偏更像忘我互噬，愈是肉緊，愈是血肉淋漓。」

舞台劇《鱷魚之吻》演員談善言（官方提供）

海報中由談善言飾演的三屆影后，身處衣香鬢影的首映禮現場，在閃爍生輝的鎂光燈包圍下，她早已經沒有那種初生之犢的稚嫩，取而代之是回眸眼神凌厲而冷酷，貴氣中帶有睥睨眾生的不屑，但習慣了成為眾星拱月的她，在風高浪急的娛樂圈，命運是否仍會一帆風順？

舞台劇《鱷魚之吻》演員Gao@COLLAR（官方提供）

Gao@COLLAR飾演的影壇新貴，海報中置身後台化妝間，樣子明顯未經歲月和時間的洗鍊，剛剛成為影藝圈一員，衣著打扮或可模仿前輩，但眼神流露卻是一份赤裸的好勝，蓄勢待發，為了向上爬，她似乎已有準備背棄現在的自己，遇神殺神，遇佛殺佛！

舞台劇《鱷魚之吻》演員袁富華（官方提供）

金像男配角袁富華在海報中的造型，有別於以往作品中流連在街頭巷尾的販夫走卒，也不是從香港逃到台灣依然窮兇極惡的江湖大佬「香港仔」，今次劇中扮演的千億鉅子，穿上剪裁貼服筆挺的西裝，舉手投足顯露商場大鱷的內歛冷靜和運籌帷握！眼神凌厲更勝刀槍，殺人不見血。

舞台劇《鱷魚之吻》演員梁仲恆（官方提供）

在海報中的梁仲恆，身處賭桌前，沉思細算，每一局都是破釜沉舟地瞓身落注，充分體現一個新紥富豪在商場行走的膽戰心驚。但當你以為自己走了大運無往以不利，萬料不及一切才是惡運的開始！以為一切都在掌握之下，卻不知下局輸掉的，偏偏已是一生所有……

作為導演的陳焯威，曾執導英皇劇作、黃子華與潘燦良主演的《最後禮物》，獲香港小劇場獎導演及劇本雙提名。他與葉念琛今次聯手，由電影語言走入劇場語言，預料將帶來極具戲味與視覺張力的震撼演出。

舞台劇《鱷魚之吻》2025年11月1日起於香港演藝學院歌劇院公演，門票即日起，更多資訊請密切留意官方社交媒體及公佈渠道。