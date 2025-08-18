聲秀｜胡鴻鈞與周智敏合唱成焦點獲高分　Hubert大讚Emily：好乖

聲秀｜結合無綫三大經典歌唱比賽《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》及《聲夢傳奇》的歌唱大賽《AlipayHK呈獻：聲秀》，逢星期日晚8點翡翠台播映，節目由陳懿德主持。8月17日星期日播出的這集焦點人物是最高分組合——周智敏Emily＋胡鴻鈞Hubert的《永久損毀》，成功獲得82分。



周智敏Emily＋胡鴻鈞Hubert《永久損毀》（官方提供）

聲秀｜Emily怕羞被Hubert逗笑

今集焦點人物是最高分組合—周智敏Emily＋胡鴻鈞Hubert《永久損毀》，獲得82分。「心靈系導師」胡鴻鈞（Hubert）相當貼心，今次特意挑選組內年紀最少的Emily進行合作表演，Hubert：「佢對於自己嘅音樂方向未必係最清晰？呢個環節希望我自己可以幫佢分擔喺台上面嘅壓力。」練習時亦獲Hubert貼心指導，Emily努力認真學習的一面，獲Hubert大讚：「好斯文，好乖巧。」起初Emily與Hubert排練期間，甚至一度因怕醜不敢直視Hubert，Emily直言：「我怕羞㗎嘛！」為了令Emily放開自己，Hubert亦主動展示搞笑一面：「唔使咁驚我，我唔會食咗你。」鼓勵Emily跳出comfort zone。Hubert出場前亦溫柔叮囑：「有咩就望住我，I’m with you.」

Emily練習時亦獲Hubert貼心指導（官方提供）

Emily因怕醜不敢直視Hubert（官方提供）

Emily：我怕羞㗎嘛！（官方提供）

Emily接受製作組訪問時，亦大讚Hubert，並直指當Hubert朋友：「佢係一個好搞笑同埋好好嘅friend，佢心靈指導咗我好多。」亦給予Hubert崇高的讚賞：「我感受到『賜給』我哋嘅energy同埋support。」用錯動詞引起全場爆笑。而對於Emily表現，評審陳奐仁（Hanjin）大讚是「最成立嘅演出」、「最完整嘅演出」，其他導師亦對Emily讚不絕口，舒文：「開始把聲係好聽，都幾特別有少少地沙。」郭偉亮（Eric Kwok）：「Emily唱嘅時候係望實你（Hubert），好似同你一齊唱埋，我覺得可以有呢個能力同時間去顧另一個人係好難得。」

Hubert主動展示搞笑一面！（官方提供）

Emily大讚Hubert（官方提供）