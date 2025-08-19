奇情谷｜雙性人醫師曾遭「廁所驗身」　穿伴侶遺物證實不離不棄

奇情谷｜由導演火火、吳若希（Jinny）及曾展望（GM）三位谷主主持，TVB Plus（82台）全新直播一小時節目《奇情谷》，逢周一晚9點半及周二晚9點35分播映，每集嘉賓的故事都會震碎各位三觀，對固有認知重新定義，走入一個誇張但真實的世界。



「奇情嘉賓」請來細細老師擔任嘉賓。（官方圖片）

《奇情谷》８月18日來到最後二集，賴慰玲暫替吳若希（Jenny）擔任客席谷主。今集主題為「雙性人的奇情人生」，細細老師擔任嘉賓，她的身份既是一名註冊社工，又是一名中醫師。據統計全球有0.05%至1.7%人口為雙性人，社會認知度仍然好低。細細老師作為性少數，生活上遇到不少難題，出世時性器官構造「模糊」，但由於出身傳統華人家庭，因此被當成男生看待，她說︰「出世時得條疑似陰莖嘅小肉條但冇尿道，梗係當你男仔養，當時身份證性別都係男。但真正尿道出口喺大腿之間，要踎低小便。」因此中小學期間受到廁所欺凌，同學見到會笑「男人頭、女屎忽」，再嚴重的會被侵犯，她說︰「會嚟『檢查』你，係好羞辱嘅事，但係都唔敢同老師講。」直到中年時期身體檢查，發現身體有陰道及不完整的子宮，毅然接受切除男性生殖器及陰道重置手術，更改身份證性別，正式成為女性。

細細老師伴侶親手縫嘅真絲裙。（官方圖片）

回想半生細細老師慶幸有一位靈魂伴侶從旁守護不離不棄，她表示自小要接受不同手術令身體虛弱，容易引致皮膚敏感，她說︰「佢會好認真發揮佢好擅長嘅布藝，搵一啲真絲材料縫衫，減低其他布料做成嘅敏感。」她指指身上的長裙接着說︰「條裙係佢親手縫嘅，到大家一齊生活嘅時候，佢會支持我嘅決定，就算會導致貧窮、生活困難，佢都係支持。」無論細細老師選擇男性或女性身份，對方都會默默支持從旁指導，她感觸表示︰「佢會好關心同為我着想，而家佢已經去咗天堂享福。」

細細老師目前是名中醫師兼註冊社工。（官方圖片）

細細老師目前是名中醫師兼註冊社工，她開設的診所有其他性少眾朋友都喜歡光顧，除了調理身體，亦避開異樣目光，她說︰「佢哋係經歷奚落、歧視，去普通診所明明好女性，仲要畀人叫乜生、物生，呢啲係好慘，嚟我診所係唔會發生，作為醫者唔止醫病，都要提供一個被尊重嘅空間。」