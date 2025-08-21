65歲主播突發不自殺聲明　稱「被整骨師勾結電視台幕後」誣衊抹黑

65歲台灣旅遊作家、前新聞主播眭澔平近日遭整骨師爆料，他在治療過程中有不當行為，消息引發社會關注。13日他曾發聲明駁斥，嚴正否認所有指控，20日又發表「不自殺聲明」，直指對方後台背景硬。



眭澔平在聲明中指出，事件源於「近六年前的一段醫病關係」。當時他因髖關節及骨盆問題，赴該整骨師處接受治療，過程中雙方相處一切愉快，並無任何爭議。然而近日該名整骨師卻匿名向媒體爆料，指控他涉及不法行為。眭澔平強調，這是毫無證據的捏造與誣衊，等同於對他40年專業媒體形象的嚴重毀損。

眭澔平發表「不自殺聲明」，直指對方後台背景硬。（FB@眭澔平）

他同時直指，整骨師與一名電視節目執行製作人聯手，趁自己因攀登聖母峰高山症併發腦水腫、返台住院治療後仍在休養期間，刻意翻出六年前的舊事炒作抹黑。眭澔平認為，此舉與該名女執行製作人因私怨懷恨在心、欲報復構陷有關。他表示，已有人提醒他對方「背景很硬」，因此要特別小心自身安全，所以他才會主動「不自殺」聲明。

針對外界疑慮，眭澔平澄清，事件已進入司法程序，但台灣三審制恐需一至兩年才能有最終判決。他呼籲社會大眾在選擇整骨或相關治療單位時要格外謹慎，以免落入類似的醫病糾紛。他並強調，自己唯一訴求就是恢復清白，盼透過法律正義，讓不實指控者付出代價。

本文獲「聯合新聞網」授權轉載。