王祖賢舊照出土　少女時期打籃球照瘋傳　網民：完勝赤木晴子

女星王祖賢在2004年息影之後定居加拿大，更在當地開啟艾炙養生館。而即使她已年屆58歲，狀態仍維持的相當完美，近日有網友挖出王祖賢過去在少女時期打籃球的照片，身高173公分的她一雙纖細長腿令人望塵莫及，甚至有人認為她完勝漫畫《男兒當入樽》（SLAM DUNK）中的赤木晴子。



王祖賢的父親王耀煌曾經是籃球選手，王祖賢自小就耳濡目染，同時遺傳了父親的籃球天賦，在求學期間加入台北市懷生國中女籃校隊、有「小台電」之稱的金鷗商職女籃，球技驚人，加上身高優勢，是球場上的吸睛焦點。籃球自然打得極好。

王祖賢擁有173厘米的高挑身材。（Facebook圖片）

王祖賢的打籃球的照片日前出土。（Facebook圖片）

後來在機緣巧合下王祖賢被星探發掘，開始拍攝人生中第一支廣告片，隨後進入專業的藝術表演學校進行學習，並於1984年參與電影《心動》，秀出驚人的籃球技巧，從此一炮走紅。體育主播徐展元曾說過，如果30年前有全明星運動會，王祖賢絕對會是最爆炸、火紅的藝人選手。

