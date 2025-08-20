拍戲突流鼻血不止！女星就醫驚見鼻腔兩道劃痕　年底動刀治鼻息肉

台灣女星米可白（趙亦瑄）忙拍民視8點檔「好運來」，早前她拍戲拍到一半「突然流鼻血」，令在場演員、工作人員全嚇壞，18日她再度發文，直言因連續3天不停地流鼻血，她覺得不對勁，趕忙就醫，經醫生檢查1狀況「太嚴重」，預定年底將進行鼻息肉手術。



事實上，米可白13日就在IG限動發文，提到自己在拍戲時突然流鼻血，在場對手演員藍葦華、傅子純都被她嚇到，趕緊拿衛生紙讓她止血，導演也來關心，連她都被自己無預警的狀況「嚇死」，不過當下情形，她原以為只是天氣熱、火氣大所致，收工回到家擤鼻涕時又流鼻血，她還打算喝椰子水降火氣，想著另外找時間去檢查。

早前米可白拍戲拍到一半「突然流鼻血」，令在場演員、工作人員全嚇壞。（FB@米可白）

【圖輯】點圖放大看更多米可白照片👇👇👇

+ 15

豈料，米可白仍鼻血流不止，她決定去看醫生，因記錯原本下午的看診時間，改為早上的門診，意外掛到耳鼻喉科的權威醫生，檢查結果出爐，醫生告訴她「鼻子裡面有兩道劃痕」，才導致她連3天流鼻血，原因可能是她「用洗鼻子噴嘴時不小心受傷。」另外，米可白還拍了頭顱X光，醫生安排2周後看報告。

米可白多年飽受鼻子過敏之苦，原本就打算年底做鼻息肉手術，尤其這幾天因過敏狂打噴嚏的情況更嚴重，形容只是在診間待了幾分鐘，就打了20幾個噴嚏，連醫生都不禁驚呼：

「小姐，妳也太嚴重！」



米可白連續3天流鼻血。（IG圖片）

延伸閱讀：

「師大女足案」計畫主持人陳忠慶停聘3年 受試費爭議送檢調偵辦

他錄取大學東南亞語系卻遭酸「外勞系」 過來人曝2高薪出路：超吃香

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】