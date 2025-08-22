七師傅遭善信指控騙財惹官司　霸氣回應：真的假不了

七師傅（七仙羽）近來捲入一起騙財爭議，引發社會廣泛關注。多名七仙羽師傅的信徒在社交媒體上聯合指控師傅以靈性修行與開運法術為由，要求信眾繳納高額費用，然而實際效果並未兌現，導致多位善信損失慘重。部分信徒表示，師傅在課程與法會中強調「靈力加持」能改善命運，吸引不少信眾慕名而來，但後續卻無法兌現諾言，甚至無故拒絕退款，令他們感到受騙，事情亦鬧上法庭。

七仙羽師傅對自己有信心，不怕被人抹黑。、（葉志明攝）

今日（22/8）七師傅現身灣仔出席汽車品牌活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實係上咗小額錢債審裁處，本身如果冇新聞出街，我係唔方便講，當新聞出咗街，我就講少少。其實我係幫佢做完啲法事之後，佢4日後就賣咗層樓，因為佢係賣唔到層樓先嚟搵我，咁而家成功賣咗層樓佢係咪應該多謝我呢？點解仲要憎恨我呢。之前我同佢講410萬可以賣出，但佢就408萬賣咗出去，然後就追我差價，連個官都話佢用呢個價去成交係自己決定，唔關人事。」

七仙羽師傅續說：「我就覺得大家唔好再擺咁多憎恨嘅心，應該多啲感恩嘅心。你而家睇吓個樓價跌咗幾多，我係咪已經幫咗佢賺咗好多。件事搞成咁，我相信背後有人慫恿，唔知有咩目的，我對自己有自信，事實就係事實，真的假不了。」

七仙羽師傅今日出席品牌活動。（葉志明攝）