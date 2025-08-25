傾家入宅｜胡美貽被曝屋企恐變曱甴屋　想搵條路行都搵唔到？

傾家入宅｜由陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）與何泳芍（Honey）聯手主持的無綫TVB全新收納訪談節目《傾家‧入宅》，首集即見四人「自爆」家居囤積實況，Nicole更被Amber直指其「曱甴屋」危機！節目請來專業收納師Kaye出謀獻策，更邀單親靚媽莊韻澄明晚分享與SEN囝囝及五貓的溫馨收納法，真情流露片段令人動容。



4位「港女野人」陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey）化身「收納達人」，主持全新訪談節目《傾家‧入宅》，。們將會發揮無限創意，以有涯的空間，收納無涯瑣碎物。

8月25日播出全新訪談節目《傾家‧入宅》，4位港女野人擔任主持。（官方提供）

提到跟囝囝生活點滴，Xenia感觸落淚。（官方提供）

提到跟囝囝生活點滴，Xenia感觸落淚。（官方提供）

《傾家‧入宅》8月25日首播，4位主持陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey）在節目中，各自分享自家的收藏品，並請來全職收納師Kaye分享心得。Kaye表示會將家居區分成不同風格，她解釋︰「好處係有唔同主題同功能，普通人得一個『me time』嘅地方，我就有5個。」

+ 2

4位港女野人即場進行大測試，識別各人的「囤積傾向」有多嚴重。她們要回答4條問題，分別是︰「擺設收藏品是否雜亂無章」、「收藏品太多是否明顯影響生活空間」、「你是否願意同人分享收藏」、「儲物行為是否做成屋企人困擾」。答題途中Amber忽然踢爆Nicole屋企有成為「曱甴屋」的風險，她笑說︰「想講Nicole屋企係行都行唔到，佢send過一張相我睇行唔到、瞓唔到，汽水、飲品、化妝品好多嘢。」Nicole反駁指控，解釋說︰「我係影畀你睇啫，擺返入去就無事。我係購物上有問題，主要係數量，唔係囤積問題。」Kaye認為跟Nicole的生活動線規劃未做好有關。

8月26日請來單親靚媽莊韻澄（Xenia）擔任嘉賓，她分享家中有4歲半囝囝「波子」的專用空間「動物角落」，又為5隻貓貓提供足夠活動空間，她笑說︰「同囝囝一齊學識咗好多唔同品種嘅海洋生物。佢唔係好肯表達自己同開口講嘢，惟獨去動物園同水族館，佢就表現好開心。」Xenia又為兩位哥哥設置零食櫃，方便兩位嗜食的大哥到訪。

節目中播出一段短片，中年喪偶的單親爸爸要負起照顧兩名囡囡的責任。令同是單親的Xenia一時感觸落淚，她說︰「囝囝唔係好肯講嘢同表達自己，佢係SEN（特殊教育需要）兒童。可能同佢講好多次，佢都未必識講或者肯做。有一次佢同我講『媽咪I love you』，勁感動。」此外，節目即場會有chat room互動，並有收納師坐陣提供專業意見。