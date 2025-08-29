麻雀樂團｜大結局麻雀對決三人病住拍　姜大衞：呢場戲拍咗成兩日

麻雀樂團｜《強人》系列金牌監製羅永賢Marco、夥拍其最佳拍檔黃偉強編審的《麻雀樂團》，8月29日晚八點半翡翠台播映大結局。大結局搶先睇：非司徒久（譚俊彥飾）及宗叔（姜大衞John哥飾）的「清五關」麻雀對決莫屬，二人的搭擋分別是鐵姐（李佳芯飾）及樂少（唐嘉麟飾）；而劇情另一焦點，鐵姐與久哥在電車路旁的一場感情戲充斥傷感氛圍，鐵姐更含著滿眶不捨而又自嘲的眼淚，Bad End味濃。更有幕後故事：John哥親揭麻雀戲難拍之謎。



Final呢場麻雀大戰勁緊張。（官方提供）

齋睇大家嘅表情，都知有幾咁峰迴路轉，到底邊個可以笑到最後呢？（官方提供）

「贏要贏得光彩，輸要輸得精彩」，8月29日晚播映大結局的《麻雀樂團》，最大焦點場口，非司徒久（譚俊彥飾）及宗叔（姜大衞John哥飾）的「清五關」麻雀對決莫屬，二人的搭擋分別是鐵姐（李佳芯飾）及樂少（唐嘉麟飾）。「清五關」的玩法是，先合力食出五大奇牌：十三么、十八羅漢、大三元、大四喜及九子連環的組別為之勝出，而鐵姐及樂少的主要任務則是負責誅敵對一組！據知，在這場對決中，久哥與鐵姐開首處於下風，鐵姐更一度因連輸兩鋪大牌陣腳大亂，到底二人能否力抗宗叔這位「麻雀大俠」？密切留意8月29日晚大結局！

麻雀樂團｜John哥親揭麻雀戲難拍之謎

談到結局的「清五關」對決，姜大衞John哥接受官方訪問時，透露是其中一場最愛又最辛苦的場口。John哥：「拍戲打麻雀真係唔同自己打麻雀嘅，呢場戲係拍得幾辛苦，但又拍得幾過癮。其實打麻雀好難拍，除咗要記住每個動作，打牌定攞牌時要講對白，四個人都要配合得好好。我哋呢場戲都拍咗成兩日。」John透露拍攝麻雀戲時由於身體抱恙，感到非常不舒服，故主動要求需要停拍，貼心的劇組亦全面配合，讓John哥可稍事回家休息翌日再戰。John哥：「我同阿Shaun,、Ali都病呀嗰日，但我哋都堅持住繼續拍，最後一場我頂唔順，就同導演講搞唔掂，之後第二日再拍咗半日。」

呢三位朋友搞邊科？（官方提供）

鐵姐呢場戲嘅眼神好複雜，感覺有啲sad。（官方提供）

但呢場戲鐵姐個樣又好似好冧咁。（官方提供）

值得留意的是，三位主角雖然同時病倒，但不但專業地堅持繼續開工，而且三位在這場結局戲中都相當搶戲，John哥好戲唔在講，阿Shaun及Ali亦給了相當有層次的表情包，再加上韋家雄及何啟南兩位「花生友」的好戲助攻，整整17分鐘的結局麻雀對戰都相當緊張、半秒悶場也沒有。

麻雀樂團｜阿Shaun與Ali的感情發展

到底「久鐵CP」最後是喜是悲，密切留意今晚大結局。（官方提供）

結局另一焦點，自然是阿Shaun與Ali的感情發展！雖然融入司徒家的鐵姐與久哥已經默契十足，奈何二人關係一直未見明朗化，根據官方今日率先發布的大結局精彩畫面搶先睇，鐵姐與久哥在電車路旁的一場感情戲充斥傷感氛圍，鐵姐更含著滿眶不捨而又自嘲的眼淚，Bad End味濃。另邊廂，大結局的預告片中，有一段阿Shaun當眾彈琴給阿鐵聽的片段，令人更好奇「久鐵CP」的最終感情走向。到底這對「歡氣冤家」最終是喜是悲？據知8月29日晚還有驚喜彩蛋，想知是甚麼，密切留意《麻雀樂團》大結局。