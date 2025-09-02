俠醫｜Kelly放送浮誇瘋狂表情包　許思敏魏惠文二人霸氣喜感十足

俠醫｜由無綫新晉監製陳萍、攜同編審麥世龍及黎倩儀攜手炮製的全新正氣劇集《俠醫》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪、馮皓揚、郭柏妍、游嘉欣、鄭子誠等。9月1日播出的第一集，張曦雯Kelly飾演的羅穎琛Rachel，做人做到亂晒籠、冇錢冇事業冇愛情，一開頭即迎來連串厄運並遇上碰瓷黨，幸好獲陳豪阿Mo飾演的凌為民，路過幫忙拆穿騙局，還為Rachel治療慣性拗柴。



開頭呢個位好特別。（官方提供）

開頭呢個位好特別。（官方提供）

Kelly呢啲樣平時真係好少見。（官方提供）

Kelly呢啲樣平時真係好少見。（官方提供）

Kelly呢啲樣平時真係好少見。（官方提供）

O嘴Kelly（官方提供）

好可愛（官方提供）

9月1日首播的《俠醫》，陳豪阿Mo飾演的凌為民，及張曦雯Kelly飾演的羅穎琛Rachel可謂由頭帶到落尾。劇情講述做人做到亂晒籠、冇錢冇事業冇愛情的「Loser Rachel」，一開頭即迎來連串厄運並遇上碰瓷黨，幸好凌為民剛好路過幫忙拆穿騙局，還為Rachel治療慣性拗柴，二人因而結下拗柴情緣……禍不單行的Rachel，除了因要照顧自閉症家姐羅穎茵（譚凱琪飾）心力交瘁，同時還要應付同事沈綺婷（劉佩玥飾）的連番暗戰及好色客戶鄧力圖（鄭子誠飾）的不道德誘惑……

是否很驚訝，講不出說話~（官方提供）

是否很驚訝，講不出說話~（官方提供）

咁混亂、六神無主同驚青嘅Kelly，大家有幾何見到。（官方提供）

Kelly第一集佔戲如此重，自然相當搶焦！其實Kelly今次飾演的Loser Rachel與以往女強人及知性女性角色有極大分別，除了裝扮相對較「地」，就連表情舉止也與以往有180度差異，9月1日一集，Kelly放下靚女包袱，短短一晚釋放出大量「浮誇剩女表情包」，包括咆哮Look、放Pea Look、蛇Gwei Look、混亂Look及弱勢Loser Look等，獲網民大讚有新鮮感、夠放兼夠入戲。

俠醫｜張曦雯自揭一個原因不再演曲髮角色

Kelly喺劇入面成日畀老細鬧，鬧到佢頭都大埋。（官方提供）

劉佩玥表面對Kelly好好，但實際係咁放佢暗箭同搶生意，好衰格，網民都睇到好肉緊。（官方提供）

劉佩玥表面對Kelly好好，但實際係咁放佢暗箭同搶生意，好衰格，網民都睇到好肉緊。（官方提供）

劉佩玥表面對Kelly好好，但實際係咁放佢暗箭同搶生意，好衰格，網民都睇到好肉緊。（官方提供）

Kelly接受官方訪問時，也笑言今次角色相當好玩：「今次最大挑戰，係因為個角色好Local，同我之前嘅角色完全唔同，所以講嘢、肢體語言都同我平時好唔同，我覺得幾好玩，都有盡量放開去做。」Kelly又謂很喜歡Rachel這個Loser角色：「佢冇主角光環，好多嘢都處理得唔好、唔識面對，又好多缺點，但就心地善良，我好鍾意呢個角色，因為人就係咁唔完美。」談到劇中以新鮮感十足的曲髮造型上陣，Kelly笑言這個髮型是《俠醫》限定：「整呢個真係好辛苦，我唔會再整，因為我本身個頭髮好直嘅，一洗完頭就自帶負離子咁。我記得嗰陣出外景好熱、好易出汗，咁我啲頭髮就會好快變直，所以我每次出外景起碼要重新整頭三至四次，先可以Keep到個曲髮連戲。」

俠醫｜張曦雯靠「長短棍餐單」控制食量

除了角色夠新鮮，Kelly9月1日晚的背心短褲居家Look亦獲網民大讚身形勁靚！其實Kelly的確勁弗，身高175cm的她，除保持到體重在54公斤，腰圍更長年Keep住23吋，擁有健美曲線。根據資料，早前曾多次減肥失敗的Kelly，近年採用「長短棍餐單」控制食量，即根據每餐的攝取量調整下一餐的食量，以保持熱量平衡。運動方面，除了重訓，Kelly也會做瑜伽幫助塑身。

Kelly分享工作照，無意中展露咗完美身段同纖腰。（官方提供）

Kelly分享工作照，無意中展露咗完美身段同纖腰。（官方提供）

9月1日1集另一亮點，是金牌綠葉演員「群姐」許思敏及「爛賭發」魏惠文的精彩演出。二人劇中飾演「惡霸騙子二人組」，以假藥油行騙街坊，結果遭陳豪拆穿。不甘被踢爆的二人，頓時由「笑口噬噬」的保藥黨、變成「面目猙獰」的無賴，當中群姐在後巷的「獅吼功」 上身憤怒演技，更是喜感十足，獲不少網民留言大讚好笑及有霸氣：「群姐咁惡嘅」、「群姐行出嚟嗰吓好有氣勢」、「好睇，群姐做騙子好好笑。」

「爛賭發」個樣相當有嫌疑。（官方提供）