《俠醫》首集封街拍舞火龍　陳豪舞70磅龍頭　醫道惠民展香港文化

《俠醫》丨由無綫新晉監製陳萍（首部作品《妳不是她》）、攜同《回歸》編審麥世龍及《你好，我的大夫》編審黎倩儀攜手炮製的全新正氣劇集《俠醫》，將由九月一日起，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪、馮皓揚、郭柏妍、游嘉欣、鄭子誠等。《俠醫》首集出動逾200人+無人機還原大坑夜舞火龍傳統習俗，主演陳豪70磅龍頭舞足一條街「紅都面晒」。



《俠醫》演員馬貫東、張曦雯與陳豪。

《俠醫》每集資訊量豐富 加插醫學小視窗

「重拾醫者初心，捲起家族風暴」，為了呈現劇集宗旨「治病必求治本，救人必先救心」，除主角陳豪在開劇前認真學習中醫推拿及穴位按摩等與中醫有關的專業技術外，劇組為了劇集還做了大量資料搜集，除不時在劇集中滲出各種中醫小知識／冷知識，每一集結尾還會播出名為「治病必求治本」的醫學小視窗，請來藝人示範如何解決生活上的大小奇難雜症，資訊量豐富。

「治病必求治本」的醫學小視窗，呢位示範藝人係李君妍。

《俠醫》封街進行拍攝 力求還原國家級非遺文化

而除了中醫主題、俠義精神，及堅守信念的重要性，《俠醫》還滲透著濃濃的港味，除了劇集的重要場口在「醫道惠民」取景外，在首集播出的大坑夜舞火龍場口，更是力求盡善盡美還原這項國家級非物質文化遺產！被陳豪譽為「電視史上很重要重頭戲」的舞火龍場口，動用了超過200名台前幕後及大坑舞火龍團隊派出的義工、四部攝影機、三部Steadicam及無人機，並臨時於半夜時分封了數條街進行拍攝，相當大陣仗。

為了完美還原這項極富香港特色的傳統習俗文化，劇組及演員事前花了大量時間綵排，而陳豪舞動的火龍及馬貫東舞動的龍珠，上面的每支香均由工作人員即場逐枝點燃及插入；為了拍出最靚效果，劇組前後換了八至九次香，製作認真。陳豪接受官方訪問時透露：「因為啲香差唔多燒45分鐘就會變短，為咗拍出嚟嘅效果靚啲，大概每45分鐘就要換晒條龍上面同埋龍珠上面嘅所有香，都辛苦啲工作人員。」

《俠醫》丨陳豪舞動龍頭重到「紅都面晒」

照片所見，陳豪手上包了不少繃帶，對此陳豪透露這是活動的傳統，皆因火龍插滿香枝，為免香灰掉落時灼傷皮膚，所以就會這樣包紮住。

他又謂由於龍頭本身有一定重量，加上插滿香，故舞動時發生了小意外：「今次舉龍頭嘅經驗可以話係集合體能、力量同埋技巧，同埋因為太重嘅關係，都試過有一刻握得唔穩、成個龍頭差啲跌落嚟，好彩最後無事。」根據官方照，陳豪舞動龍頭時，一度「紅都面晒」，足證舞動龍頭所需體力。

《俠醫》丨Kelly試拎龍珠打卡重到手震

由於這個舞火龍場口實在太盛大，除了參與拍攝的Kelly大感興奮、冒著手震之險攞龍珠打卡外，陳豪還急Call太太陳茵媺及仔仔女女前來探班欣賞盛況，陳豪的三名子女見到爸爸時，更齊齊變樹熊「攬到唔捨得放手」兼唔捨得走，陳豪說：「本來冇叫老婆仔女嚟，但有人提議我一定要帶，即刻call佢哋嚟感受吓，佢哋好開心，睇到唔捨得走。」

《俠醫》丨馬貫東陳豪互笠高帽

出名謙虛的陳豪，又笑言馬貫東比自己更辛苦，對此馬貫東反笠陳豪高帽。馬貫東透露自己舞動的龍珠重約20磅，而陳豪的龍頭則重達約70磅，故對陳豪佩服不已：「Mo哥就算拎住個龍頭擺甫，佢都辛苦過我好多。Mo哥佢舉住個龍頭舞足一條街，跟住佢放低係可以面不改容繼續演戲，真係令人好敬佩。我都有試舉過個龍頭，三秒左右已經唔太平衡到，所以Mo哥真係好勁。」

事前花了半日時間練習動作及花式的東東，透露當晚大約舞了四至五小時「龍珠」，雖然每五至六分鐘可以抖一抖，但翌日仍難逃後遺症：「第二日對手唔係太舉得起。」又笑言舉「龍珠」要衝破很大心理關口：「因為練習時得支桿，大約5磅左右，但去到現場插滿香嚟真嗰吓就重咗好多，我一拎起都有『弊喇』嘅感覺。」

東東又笑言由於當晚舞到大汗疊細汗，故此連香灰也不怕：「其實我一路轉或者遞起個龍珠時，都會驚畀啲跌落嚟嘅香灰辣親，好彩最後冇事，而且就算真係有香灰跌落嚟，都冇太大感覺，因為當時成身濕晒，啲香灰畀啲汗整熄咗。」

《俠醫》丨近百年三級歷史建築「醫道惠民」取景

深水埗的「騎樓75」/「醫道惠民」是一座近百年的三級歷史建築，體現了廣州式騎樓的獨特文化特色。這幢唐樓於1930年代建成，擁有長方體騎樓柱，為行人提供遮陽擋雨功能，反映了當時社會生活。

中醫師黃天賜於2019年購入並活化該建築，強調「原汁原味」的保育理念，保留了舊地磚、吊燈及騎樓等歷史元素。黃天賜希望透過醫館服務，促進社區凝聚力，讓居民重新體驗昔日的生活氛圍。該醫館不僅提供中醫診療，還關注弱勢群體，推動社區健康，展示了唐樓在當代生活中的重要性，成為香港珍貴的歷史見證。