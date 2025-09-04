Jeremy李駿傑 x 趙增熹慈善音樂會結束　經典歌老畫面勾起香港情

日前《黎炳昭藝術發展基金Jeremy李駿傑 x 趙增熹慈善音樂會》完滿結束，音樂會吸引大量樂迷入場朝聖，神級音樂及美術結合令意義非凡的慈善盛事劃上圓滿句號。Jeremy以《You First》與《九》為音樂會揭開序幕，更首次Live演繹趙增熹的經歷作品《花火》、《心動》令台下觀眾聽得如痴如醉！



Jeremy李駿傑演唱（公開提供）

是次音樂會由黎炳昭藝術發展基金主辦，邀請殿堂音樂製作人趙增熹及人氣歌手Jeremy李駿傑，打造不一樣的音樂盛宴。Jeremy以《You First》與《九》為音樂會揭開序幕，場內氣氛熱烈，歌迷尖叫聲不斷！今次音樂會由趙增熹為Jeremy度身訂造，為歌曲重新編曲，而Jeremy亦秘密訓練，務求給予入場的樂迷全新的感覺。 Jeremy狀態非凡，舞台上發揮淋漓盡致，成功俘虜每位樂迷的耳朵，將音樂會昇華到另一層次：「其實知道要同趙增熹老師合作好緊張。因為隔離台睇到佢係一個比較嚴肅嘅人，都係啲比較嚴厲一點的評語，所以一開始我很驚會被老師鬧。但老師其實很好、很友善，在彩排的時候也有教我，某些歌應該要怎樣唱，要怎樣把握那個感覺，希望大家享受。」

Jeremy李駿傑演唱（公開提供）

音樂會中，Jeremy重新演繹《遇見》、《似水流年》、《追》，舞台上呈現著名畫家黎炳昭老師寫生作品，例如：1968年的大嶼山、1974年的九龍城寨、1975年的尖沙咀鐘樓，勾起許多樂迷的回憶。舊畫面、經典歌、新唱腔交織在一起，讓樂迷穿梭新舊香港之間，濃濃的情懷浮現嵌入心中，趙增熹調皮道：「嗰時你出咗世未？我其實最初真的不知道他是誰，但是當我一聽Jeremy 的音樂的時候，佢嘅歌我覺得很有型，因為佢啲歌不只有型，有些其實是難，無論是歌詞，還有編曲都是困難的。我是練了很久琴先嚟。」

Jeremy李駿傑演唱（公開提供）

Jeremy李駿傑演唱（公開提供）

Jeremy演唱《我真的受傷了》時表現感觸，更多謝趙增熹為他伴奏，令歌曲有新的靈魂：「我揀《我真的受傷了》呢首歌，係因為參加《造星》比賽時演繹嘅歌曲，正係透過這首歌，讓大眾認識到我原來都可以唱呢類型嘅歌。」

Jeremy李駿傑演唱（公開提供）

Jeremy李駿傑演唱（公開提供）

除經典金曲外，Jeremy更唱出兩首外語歌《Ending Scene》和《Number One Girl》其語言天賦表露無遺，更首次Live演繹趙增熹的經歷作品《花火》、《心動》令台下觀眾聽得如痴如醉！