聲秀｜學員助力戰四導師淚灑舞台　吳業坤驚喜指導　泳兒感動爆喊

聲秀｜結合無綫三大經典歌唱比賽《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》及《聲夢傳奇》的歌唱大賽《聲秀》，逢星期日晚8點翡翠台播映，節目由陳懿德主持。8月24日播出的第六集《聲秀》，7大導師（排名不分先後）：蘇永康、譚耀文、劉浩龍、吳浩康、泳兒、鍾舒漫和胡鴻鈞繼續率領旗下學員在「導師策略戰」中進行第三回合「學員助力戰」。



穎喬Ziva、周智敏Emily獻唱《娛樂人生》（官方提供）

周錫漢大讚：其實我覺得你係有性格同Attitude去carry呢種音樂。（官方提供）

除出賽學員，每位導師將指派第一或第二回合已出賽的學員作助力，協助方式包括和音、跳舞或樂器伴奏等。經過本集比賽後，在「導師策略戰」三個回合中得分最低的三個組別，需各自淘汰一名學員，而淘汰重任落在五位評審（排名不分先後）：趙增熹、舒文、陳奐仁（Hanjin）、郭偉亮（Eric Kwok）及周錫漢手上。除了淘汰，本集另一焦點是共有四位導師及N位學員爆喊，到底發生了甚麼事以致淚點處處，密切留意本周日播出的最新一集。

連Hubert都睇到好肉緊（官方提供）

今集演唱歌單如下：胡子貝Matt、馮熙燮Ryan《趁你旅行時搬走》；陳芮萮（阿寶）、林潔心Bibi《花火》；穎喬 Ziva、周智敏Emily《娛樂人生》；陳卓怡Hoonry、徐惠晴Vanessa《小碎步》；林錦興（小林）、趙一霖（阿霖）《K歌之王》；張欣翹Luna、司徒泆Haru《長大》；蕭凱恩Michelle、胡港豐Andrew《笑忘書》。

陳卓怡Hoonry、徐惠晴Vanessa《小碎步》勁自信（官方提供）

連「手緊王」趙增熹都大讚：終於真係睇到個參賽者Own左隻舞。（官方提供）

聲秀｜吳業坤驚喜指導獲讚

今集較有記憶點的組合首推胡鴻鈞Hubert組的穎喬Ziva＋周智敏Emily，及泳兒組的陳卓怡Hoonry＋徐惠晴Vanessa。無論聲音或外型均充滿個人特色的Ziva，聯同上集與Hubert合唱《永久損毁》時表演出色的Emily演繹搖滾歌曲《娛樂人生》，Emily更會彈奏電結他助攻！有趣的是，Emily、Ziva綵排期間，獲路過探望Hubert的吳業坤（坤哥）突入擔任客串導師、並即場示範「空氣結他」指導Emily再「放啲」。正式表演時，Emily與Ziva合拍度極高，表現奔放的Ziva，除型格十足地踩住台上喇叭放聲叫唱，本身聲線「沙沙地」的她，真假聲音轉換亦揮灑自如，加上自信自如的演繹，獲評審周錫漢大讚有性格：「其實我覺得你係有性格同Attitude去Carry呢種音樂。」舒文：「當Ziva一出嚟嘅時候，我覺得把聲沙沙地、少少沉其實好有型。」

吳業坤突入 現場示範「空氣結他」（官方提供）

聲秀｜泳兒傾力指導感動爆喊

陳卓怡Hoonry與徐惠晴Vanessa的特色，是前者負責自編舞步、後者負責為Hoonry編舞度身訂造RAP，以自己的風格重新演繹《小碎步》。而導師泳兒雖然本身並非跳唱歌手，但仍落足力指導二人跳舞動作，Hoonry接受製作組訪問時大讚泳兒是好媽媽：「佢嗰日陪住我哋（排舞），連飯都冇食，一次又一次執完又執」、「呢組真係好似一個family，佢就好似我哋嘅媽咪咁樣。」

「媽咪」泳兒落足力指導（官方提供）

「媽咪」泳兒落足力指導（官方提供）

向來自信十足的Hoonry，跳起自家「小碎步」時相當有活力，配合Vanessa咬字清晰的Rap，原唱鍾舒漫（Sherman）聽畢衷心大讚：「Surprise！Hoonry用佢嘅語氣令到件事唔同咗，我覺得係一個幾好嘅設計。」評審們亦一致好評，Eric Kwok：「你把聲好響同好入咪，你想show好多嘢畀大家睇，你真係all in呢鋪。」舒文：「要讚吓個Rap，清楚！所以我都係畀幾高分。」「手緊王」趙增熹：「終於真係睇到個參賽者Own咗隻舞。」看到自己組員如此出色，「媽咪」泳兒自然大為感動，並感性爆喊：「我喺危險區救佢返嚟，所以我有個使命感話畀人知佢係得嘅。」

泳兒更被學員稱為媽咪：真係好似一個family，就好似我哋嘅媽咪咁樣。（官方提供）

聲秀｜Luna坦言懼台有心理陰影

另值得一提的是，Sherman組派出司徒泆Haru為張欣翹Luna的《長大》演奏大提琴，二人的表演還獲陳奐仁大讚開頭開得好！不過其實綵排期間，Luna一度情緒崩潰，並坦言有心理陰影：「好驚，上次唱完《冷雨夜》有少少驚咗個台。」想知Luna如何在Sherman的貼心鼓勵下克服恐懼、戰勝舞台？敬請鎖定本周日晚播出的《聲秀》！

司徒泆Haru更演奏大提琴為同組張欣翹Luna助力《長大》（官方提供）

譚耀文爆喊 泳兒給予擁抱（官方提供）