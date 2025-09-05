林峯相隔8年廣州開唱　自爆考慮用紅膠櫈編舞引任賢齊爆笑留言

林峯「GO WITH THE FLOW」巡演廣州站9月27至28日火爆來襲！門票開售即秒殺！演唱會不僅延續紅館椅子舞經典，更有新歌新舞蹈！林峯仲配合網友留言玩AI廣東省凳（紅膠櫈）新梗——親自P圖化身「省櫈舞王」，還表示「摺櫈要留九龍城寨用」，引發任賢齊爆笑留言：「摺櫈留給秋哥用！」此外林峯預告全新單曲正在錄製，或將在廣州首唱。



林峯「GO WITH THE FLOW」巡演廣州站9月27-28日火爆來襲（官方提供）

時隔8年，林峯再度踏上廣州舞台，正式宣布「GO WITH THE FLOW」巡迴演唱會廣州站將於9月27日及28日連續兩晚盛大舉行！門票將於9月5日正式公開發售，海報一出，售票網想觀看人數已突破超過十場，今早開售「旋峯式」即時秒殺，引發廣大樂迷熱烈期待。而加拿大，蘇州，馬來西亞等地共六場演出亦相繼會開售，聲勢非凡。

在香港紅館演唱會中，林峯與椅子共舞的表演片段早已在網絡上爆紅，成為網民歌迷熱議焦點。許多內地網友一知林峯巡迴，幽默建議：「來廣州，試試用我們的省櫈！」林峯看了歌迷留言之後，潮玩最近大熱的AI公仔圖，用演唱會造型，換上省櫈，非常搞笑，更引發網上瘋狂討論，歌迷留言貼滿不同的櫈及椅照片給他，叫他每個地方考慮不同的椅子，嘗試挑戰，林峯看完留言自己都笑死，還留言回話，「江湖上最厲害的武器，摺櫈都叫我試，我懷疑那個人是不是龍捲風大佬，哈哈，摺櫈要留九龍城寨用，演唱會用下紅膠櫈玩下，或者可以。紅膠櫈不單是佢地話省櫈，都係我由細坐大的啦，香港大排檔都係坐呢啲。」

阿峯這個好玩櫈仔貼一出，連九龍城寨秋哥(任賢齊)也去留言，叫他 「摺櫈留給秋哥用，你做好你的演唱會！」非常搞笑，足見兩人兄弟情！

林峯看了歌迷留言之後，潮玩最近大熱的AI公仔圖，用演唱會造型，非常搞笑（官方提供）

任賢齊爆笑留言：「摺凳留給秋哥用！」（官方提供）

另外，有歌迷又留言，叫他多唱經典歌，不要串燒，林峯說，「我們巡迴演唱會，不僅延續香港上次紅館高水準舞台表現，也會有全新編排的舞蹈、服裝及歌單，現在先守個關子，一齊期待。」

早前因為工作忙，林峯感冒稍作休息，但經過充分調養後已完全康復。為保障接下來長達四個月的巡演狀態，他坦言感冒好了之後即去打了流感針，希望自己不再受流感所襲。剛完成「拉闊音樂會」好評如潮後，林峯已全力投入個人演唱會的密集排練中，務求以最佳狀態與廣州觀眾見面。

更令人驚喜的是，為此次巡迴演唱會，林峯特別準備了一首全新單曲，目前正在錄音中，是否會在廣州站首度公開演出？林峯笑言，「呢個要睇唱片公司安排啦。時間上配合到，就會唱，我仍陸陸續續進出新歌的。」