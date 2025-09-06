JKF百大女郎選美爭崩頭！與陳零九傳緋聞「三冠王」意外跌出三甲
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
第七屆JKF百大女郎票選活動日前開跑，今年競爭格外激烈，新世代最性感的「百大女郎」即將面臨重新洗牌。本屆參賽者來勢洶洶，曾經連續榮獲三屆冠軍的啾啾竟然在第四、五名徘徊，擁有多項斜槓才華的女郎們緊追在後，身為「神明乩身」的飄哥正虎視眈眈，隨時準備超車。
今年多名JKF女郎身懷絕技，身為宮廟宮主和神明乩身的飄哥就是其中一位代表。她擁有E罩杯好身材，不只在家中的宮廟為信眾解惑，平時也擔任模特兒和直播主。多才多藝的飄哥熱心助人又愛護動物，早在善舉曝光時就圈粉無數，成為今年JKF女郎們的強勁對手。
點圖放大看更多飄哥的照片：
+9
由汽車業務轉行成為模特兒的辰辰同樣深藏不露，她熱愛賣車和賞車，也曾是一位遊戲實況主，將策略遊戲「英雄聯盟」玩得有聲有色，被封為「仙氣專門戶」。
而Yun An畇安則是在醫美診所任職，身兼美容師和直播主等多重身分。她擁有宛如「人間芭比」的火辣身材，36G的上圍令粉絲直呼「不科學」。
正因為強敵環伺，有「三冠王」封號的啾啾竟然被擠出前三名，加上日前和陳零九約會的緋聞，不禁讓人聯想是否因此陷入苦戰，名次告急。
點圖放大看更多JKF女郎的照片：
+15
YouTuber「放火」迫拍裸片非預先設局 JKF女郎青青公開澄清道歉台灣寫真博覽不止天木純等日本偶像 泰越3大噴血Coser也宣布參戰TSE台灣寫真博覽再公開4女神嘉賓 驚見「黃金比例賽車皇后」名字
延伸閱讀：
「MeToo」多人聲援！江祖平獨自戰電視台卻無人幫 網揭背後驚人真相
7年前來台遇詐騙！《2分之一強》韓籍網紅宋讚養宣布回台灣工作
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】