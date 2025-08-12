38歲醜聞藝人被網民捕獲現身澳門　疑撻著「JKF百大女郎冠軍」

陳零九5月因為閃兵案而宣布停止演藝活動，7月底有網友目擊到他現身澳門機場，身邊還有一位女性，該網友貼出照片還寫道「反應太慢沒拍到不安份的手手」，女方沒拍到正臉，但其他網友則爆出應該是JKF女郎啾啾。



據「鏡週刊」報導，陳零九被拍到與啾啾一起赴澳門，網友留言「肯定是去澳門賭博啦」、「應該已經在一起一陣子了」，在此之前6月時有其他網友巧遇兩人在餐廳約會，啾啾過去曾因一張「青筋奶」照片而爆紅，更是第4屆「JKF百大女郎」冠軍，之後更蟬聯3屆冠軍。

JKF女郎啾啾。（X@chuchu05261314）

據「三立新聞網」報導，對此，陳零九所屬的唱片公司種子音樂則是回應，屬於藝人隱私不方便多說。

陳零九2023年與愛情長跑10年的呼呼分手，2024年被拍到他帶著被稱為「吳宗憲第4個女兒」的MIUSA妙莎回到住處，女方待了進18個小時才離開，這起緋聞一度惹得吳宗憲不開心說重話，如今陳零九身邊則有了新歡啾啾。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】