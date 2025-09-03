俠醫｜陳豪洗腦金句翻熱！AI回春靚仔過真人　抱張曦雯差點甩碌

俠醫｜無綫正劇《俠醫》熱播引爆集體回憶！陳豪除重現《誇世代》洗腦金句「好哋哋唔得嘅」獲讚今次冇走音，更驚現AI回春技術變身30歲靚仔小生！劇組獨家釋NG片，揭曉亂世佳人抱唯美場面背後真相——陳豪因一句對白「我幫你揸住個波先」笑到面都紅晒，又因臂力不足險摔張曦雯，嚇到張曦雯花容生色！



呢幕原本係咁嘅（官方提供）

由無綫新晉監製陳萍、攜同編審麥世龍及黎倩儀攜手炮製的全新正氣劇集《俠醫》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪、馮皓揚、郭柏妍、游嘉欣、鄭子誠等。

《俠醫》開播後好評不斷，網民除為劇中的「不公」及「花式賤招」肉緊不已，對於劇集滲透出的濃濃港味亦是喜歡不已，尤其首集港味十足的舞火龍場面，更令網民直呼不捨得這麼快看完：「《俠醫》第一集捨不得看完，好想哭，終於找到了以前看港劇的那種感覺…這部很輕鬆，充滿煙火氣」、「還是這些有生活氣息的港劇好看」、「熟悉的舊街區，久違的港風港味盡在不言中」、「濾鏡不浮誇，場景生活氣息自然」、「節奏輕快！又可以普及中醫知識」。

其實《俠醫》所召喚的港劇式集體回憶豈止於此！單在第一集，已有向經典港劇致敬位，更在網絡掀起熱話！事緣在打擊假藥黨「群姐」（許思敏）及「爛賭發」（魏惠文）情節中，陳豪飾演的凌為民原本打算「以理服眾」，但面對賊人又豈有道理可言，未幾假藥黨很快出手打爆為民好友阿祖（馬貫東飾），騎虎難下的凌為民以無眼睇Tone拋出一句「好地地唔得嘅」之後，即耍出真功夫擊退亂黨！

成事後馬貫東以「好地地唔得嘅」默契回應陳豪，陳豪則以「招牌走音Tone」與馬貫東互「吖」一聲，玩味十足！二人的喜感式演繹成功吸引網民眼球，有眼利網民發現於無綫經典劇集《誇世代》中飾演銀行家的陳豪，其中一句經典口頭禪正是「好地地唔得嘅」，結果成功引發網民集體回應，並笑言「陳豪今次冇走音喇」。

「亂世佳人抱」背後竅妙曝光

除了向港劇致敬，劇集還有巧妙地向經典影視作品《亂世佳人》致敬！９月2日第二集開首部分，陳豪拯救為檢氣球危站梯級的譚凱琪期間，遭張曦雯誤會是色狼兼慘遭扑頭；當張曦雯發現自己扑錯好人後，一度嚇至碌落樓梯，幸獲陳豪及時出手相救才免生意外，二人最終的「亂世佳人」Ending甫更是唯美又impressive（主要係張曦雯飛揚的曲髮）！今午，tvb.com上載場口NG花絮，原來在劇中全程一本正經的陳豪，鏡頭背後相當蝦碌。首先，他拯救譚凱琪時，竟然因為一句對白「我幫你揸住個波先」笑到「紅都臉晒」，相當耐人尋味；之後「亂世佳人」抱場口，陳豪更因臂力不足，險將張曦雯整個人摔在地上，嚇到張曦雯真正花容生色，搞笑度爆燈。

昨晚還有一個與陳豪有關的細節位，事緣無綫近期融入不少AI技術於不同作品中，昨晚《俠醫》有一場講述凌為民年青時候的情節，明顯以AI技術為陳豪回春至少20多年，效果不但顯著，而且相當靚仔！（劇組表示當時角色設定年齡約為28-30歲）為此，小編專誠翻摷陳豪28-30歲時的劇集作品，發現陳豪AI 30歲Look竟比真實還要靚仔。