俠醫｜劉佩玥跌落地下嚇窒全場　陳豪金句「好哋哋唔得嘅」超洗腦

俠醫｜由無綫新晉監製陳萍、攜同編審麥世龍及黎倩儀攜手炮製的全新正氣劇集《俠醫》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪、馮皓揚、郭柏妍、游嘉欣、鄭子誠等。9月4日播出的第四集，鄧世鏗得知騎樓可能涉及未公開的地產重建計劃、且買入後再賣出可獲利高達6,000萬後，即決定與Natalie聯手設局令賣家菊婆婆賣給「任遠藥廠」。



呢場親熱戲其實都係點到即止架。（官方提供）

睇到阿Moon好好腰力。（官方提供）

9月4日播出的第四集《俠醫》，劇情集中在六千萬元騎樓的買賣風波！事緣當鄧世鏗（丁子朗飾）得知騎樓可能涉及未公開的地產重建計劃、且買入後再賣出可獲利高達6,000萬後，即決定與Natalie（劉佩玥Moon飾）聯手設局令賣家菊婆婆（程可為飾）賣給「任遠藥廠」，阿Nat更以美人計冧掂凌為民（陳豪飾）好友阿祖（馬貫東飾）幫忙使開凌為民；雖然為民最終悉破世鏗奸計，無奈卻因阿祖突然病發而無法趕往買賣現場阻止…

阿Moon因為對鞋跣，咁就跌咗落床。（官方提供）

9月4日阿Moon與丁子朗上演親熱戲，二人先來個環迴熱烈擁吻540度、再緊接阿Moon被丁丁掟落床、及丁丁脫掉上衣晒結實背肌，而鏡頭去到這裏便點到即止。其實鏡頭背後，這場親熱戲蝦碌連連，根據tvb.com上載的NG片，阿Moon與丁丁環迴逾360度熱吻後、準備被拋到床上時，竟意外地跣腳兼整個人沿著床邊跌在地上，並伴隨一聲慘叫：「嚇死我呀！」而全程望著意外發生的丁丁，雖然第一時間未能反應過來，但很快便撲過去扶起阿Moon。據知幾經辛苦才爬番起身的Moon，最終拍拍心口喊驚後大叫「冇事，再嚟！」相當專業。

最後以笑遮醜嘅阿Moon，賠笑都不忘拉一拉番高個衫領，細節位做到足。（官方提供）

陳豪竟然嚟個反高潮唐僧式說教，加上阿Moon極度尷尬兼靈魂出竅嘅表情，笑死。（官方提供）

正當阿Moon以為自己色誘陳豪得逞、等待進一步情挑時。（官方提供）

雖然阿Moon在《俠醫》中飾演「白切黑機心婊」，但其實除發脾氣及變臉場口好看，阿Moon的搞笑天份亦在劇集中展露無遺。事緣無論是前晚（3日）一集馬貫東與丁丁鬥車的場口、或是企圖色誘陳豪但慘食檸檬的場口，阿Moon都展現了超強喜感。在鬥車場口，由於馬貫東為摙贏丁丁瘋狂開快車，結果搞到阿Moon頭髮亂晒慘變貞子；另一場阿Moon著超貼身低胸短裙色誘陳豪一幕，正當阿Moon擠眉弄眼以為志在必得時，凌為民不但不為所動，更以出乎意外的「直男大道理」完美KO誘惑：「我睇到你這樣著，我真係忍唔住…（呢個時候，阿Moon仲好得戚）我係想提醒你（指住阿Moon心口）你呢度冇遮冇擋，寒氣就會入侵，影響氣血循環。仲有，如果你經常穿著暴露，又鍾意飲凍嘢，就好容易導致宮寒，等於BB房不斷畀冷氣一直吹住咁，如果將來想要小朋友，就會有啲困難咯。」隨著陳豪的說教，阿Moon的尷尬程度亦Level up，相當好笑。

有親阿Moon嘅拍攝現場，都特別多歡笑聲同蝦碌。（官方提供）

俠醫｜劉佩玥聽到樂小姐一味喪笑勁Cute

估唔到咁簡單嘅煞車戲，阿Moon都可以有咁豐富嘅層次演繹，細節位做到足之餘，連頭髮都好有戲。（官方提供）

而這一場，原來亦有NG背後，就是當陳豪提及張曦雯角色羅小姐時，發出來的音竟與無綫高層樂小姐（樂易玲）相近，結果搞到阿Moon瘋狂笑場，表情可愛度爆燈，難怪網民大讚阿Moon可愛有喜感，還希望TVB給她一個專心做喜劇的機會。

呢個創意視頻，掂呀！（官方提供）

俠醫｜「陳豪式搞笑」再度熱爆網

另向來創意無限的tvb.com，為配合《俠醫》熱潮，亦推出了系列瘋狂搞笑創作式短片，最新一條是《俠醫》與《創世紀》crossover，將陳豪兩套劇中的「好哋哋，唔得搞」剪輯在一起，讓網民無限Loop，其中最後一個的「高音走音式演繹」更為影片畫上完美句點；結果在短短一個晚上（截至今早九點半），相關短片吸獲近50萬點擊及逾600次分享，網民開心留言：「佢叫得得哋，講個得字特別有力」、「《誇世代》真實拍得好好」、「陳豪式搞笑」、「走音嗰吓真係好正」。