葉童黃德斌話劇《唔講得》香港重演完成　下站10月上海歌劇院見

唔講得｜由葉童和黃德斌領銜主演，改編自上海話劇藝術中心原創舞台劇《不可說》的廣東話版黑色話劇：《唔講得》於香港文化中心大劇院的重演經已圓滿結束，吸引不少城中名人入場支持。而下一站將會在10月9至11日，一連三晚於上海上音歌劇院和大家見面，今次公演也是「第二十四屆中國上海國際藝術節」內「粵港澳大灣區文化周」的節目之一。



律政司司長林定國 (左二) 、文化體育及旅遊局局長羅淑佩 (左四)和「唔講得」台前幕後人員合照。（官方提供）

姜大衞(左三)、李琳琳 (左四)和「唔講得」台前幕後人員合照。（官方提供）

9月4日晚包括香港著名導演林超賢、電影監制梁鳳英及王雅琳、著名粵劇及電視演員蓋鳴暉、著名時裝設計家鄧達智、女攝影家盧玉瑩和極地探險家李樂詩博士；9月6日晚則有律政司司長林定國、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、香港著名導演王家衞，其餘日子還有前廣播署長張敏儀、著名藝人張艾嘉、姜大衞、李琳琳、張德蘭、米雪及久未露面的王愛明、著名粵劇演員衞駿暉、著名音樂人倫永亮及高世章。

進念•二十面體 (實驗藝術團體) 聯合藝術總監胡恩威表示：「多謝林定國司長及羅淑佩局長的光臨。進念82年成立至今已接近45年，我們應該是第一個劇團使用大劇院這個舞台，那時大劇院仍未正式對外開放我們便使用了，因為當時我們要去日本演出，所以用了這裏進行排練。在大劇院演出對我們來說有多重意義，進念是文化中心場地伙伴差唔多二十年；近年特區政府的文體旅局同康文署也很接受我們的意見，因為進念一直做很多和科技有關的實驗製作，於是政府花了很多心機和資源，去為劇場的影音系統升級，所以大家剛才體驗到的音響、影像、以及影像的互動效果也是全靠政府支持，我們將這些實驗結合傳統話劇，讓大家有不同的感覺，在此請大家以掌聲多謝支持我們的特區政府。」

葉童、陳善之合照（官方提供）

監製陳善之Joe說：「不停去實驗，不停去創新，不停去嘗試才會令到大家可以有進步的元素，這些元素是需要膽量和勇氣，我一直也很欣賞進念•二十面體，因為他們一直也是在行這條路，雖然這條路很艱辛，也未必能真正得到大眾接受，但在這麼多年我看到阿威和進念的成長，我覺得香港的觀眾越來越懂得在不同方位，不同的藝術載體中尋找和享受自己的世界，我希望這景象能一直繼續下去，令到香港觀眾和製作可以一路進步，希望能得到大家的支持。」

「唔講得」慶功派對（官方提供）

9月7日尾場結束後，適逢天文台已預告將於晚上改掛八號風球，葉童老師貼心安排食物飲品，在文化中心休息室舉行了一個簡單而溫馨的慶功派對，大家均流露依依不捨的心情，不少工作人員也把握機會跟劇中演員包括葉童、黃德斌、楊永德、翁煒桐和李俊樂合照留念。《唔講得》下一站將會在10月9至11日，一連三晚於上海上音歌劇院和大家見面，今次公演也是「第二十四屆中國上海國際藝術節」內「粵港澳大灣區文化周」的節目之一。