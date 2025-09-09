倪樂琳卸任港姐對發展前景感迷惘爆冇錢俾家用愧對父母：慳啲使

倪樂琳（Ellyn）今日（9/9）現身沙田出席珠寶品牌活動。對於正式卸任，完成港姐使命，展開新一頁，Ellyn接受《香港01》訪問時表示：「其實而家有新一屆港姐接班人馬，變咗我而家係一個新人倪樂琳。之後嘅發展係向主持，又或者拍劇方面發展，變咗係要慢慢去摸索，係會有少少迷惘。」

Ellyn透露暫時未能力俾家用給父母。（吳子生攝）

被問到如何面對迷惘情況？Ellyn表示：「而家不斷咁增值自己，去學唱歌跳舞，而最近又發現自己有懶音，都諗緊點去改善，變咗係要去裝備自己。（有劇拍未？）最近為《飛常日誌2》開工，但唔算重戲份，已經起碼有對白講，已經好開心。（有劇拍個心係咪定啲？）個心係定咗好多，其實我哋幾個都好迷惘，大家都話死啦，完咗香港小姐之後會點樣呢？因為唔知會有咩工作。但好好彩公司俾咗呢個機會我。」

Ellyn近日為劇集《飛常日誌2》開工。（吳子生攝）

提到到拍完手頭上劇集，將面臨再一次迷惘。Ellyn續說：「我覺得喺呢一行嘅常態，我諗要趁啱啱入呢行去點樣調整心態。（調整還調整，始終會有壓力！）咁所以唯有慳啲使。始終工作唔穩定，咁所以唔好咁大使，咁咪可以訓練我哋財富管理能力。（俾唔到家用，面對父母有否感到內疚？）佢哋係好體諒，每一行剛入職都唔會好高人工。（冇內疚感！）咁係有少少內疚，但我相信2至3年之後會俾到佢哋。」

