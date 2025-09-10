女神配對計劃｜葉蒨文GM表演愛的呼喚　羅毓儀因林俊其爆喊

《女神配對計劃 最後告白》由林盛斌（Bob）擔任金牌媒人兼主持、一共六集，將於本周一至五晚上十點半、及周日（9月14日）晚八點翡翠台一氣呵成播出。最新一集中葉蒨文（Sophie）睇GM時間囊睇到勁感動，靠GM「愛的呼喚」終於搵到佢。羅毓儀（Yuki）蕩失路＋搵錯地方＋落大雨盡顯焦急之情，林盛斌Bob伸出媒人之手「撮合」羅毓儀同林俊其（Kris） 。



睇吓Sophie個示威樣幾咁小朋友。（tvb提供）

女神配對計劃丨限時四十分鐘尋愛，淘汰五名勇者有笑有淚

《女神配對計劃 最後告白》9月9日播出第二集，五位女神繼續爭取於限時40分鐘內、在學校滿場飛㝷找自己組別的求愛勇者；如何分配40分鐘，完全取決於女神心意及緣份。這個回合得到最少分鐘數的五位男生將被淘汰，今集沒有保護名單、時間決定一切。

女神配對計劃丨Sophie被GM「愛的呼喚」冧至無限甜笑

兩集過去後，五位女神剩餘的限時愈來愈少、還未找上心儀求愛勇者的葉蒨文（Sophie）及羅毓儀（Yuki）自然愈來愈緊張，完全符合了9月10日播出的第三集主題—「倒數」。先說Sophie，雖然面對林堡熙震撼性愛意強攻，但心繫曾展望GM的Sophie，還是決心先行離開四出尋找GM！就在Sophie急到爆炸之際，醒目的GM使出「愛的呼喚」向女神放水—突然在等候的班房大叫：「唉呀！突然間抽筋呀！」由於聲線極度頑皮兼賴皮，成功吸引Sophie注意：「好彩你嗌咋，我差啲搵唔到你呀。」

+ 4

女神配對計劃丨Sophie冧談GM傻氣：得佢咁傻會咁嗌之嘛

事後Sophie與製作組談及GM「愛的呼喚」時，還是忍不住一再甜笑回味：「得佢咁傻會咁嗌之嘛，仲喺度大嗌……（笑到向前傾）其實我想講我本身心情好沉重，跟住我覺得佢真係好搞笑咯，佢有令到我開心番。」一句便能令女神化陰為晴，GM果然厲害！雖然與GM「重逢」勁開心，但Sophie一嚟竟拿出Eddie送給自己的玉桂狗書包向GM風騷示威，期間還招積地連「哼」兩聲，令GM事後諗番起仍大感氣結，更搞笑地扮不屑向製作組重現Sophie的「勝利宣戰手勢」：「佢仲（咁樣）曬（命）畀我睇，以你認識嘅我，都知我一定有呷醋架喇。」

+ 5

女神配對計劃丨GM花盡心思為Sophie炮製中學式青澀愛情

玩完「小學雞」、二人升呢大玩「中學生遊戲」，曾被Sophie批評不夠主動認真的GM，今勻使盡渾身解數表真心，花盡心思為Sophie度身訂造「三大重甜第一次」：「愛心飯盒」、「自製13浪漫金莎花束」及「閉眼驚喜」，同時亦因而獻上了自己的三個第一次，Sweet到核爆，難怪Sophie聽住GM的開場白時全程只懂甜笑及傻笑，感覺真的變回小女孩重返她的學生時代！GM開場白：「今日我準備咗幾樣嘢畀你，都係關學校事，因為我知你本身讀女校，中學應該少啲同男仔互動。」事後GM向製作組透露：「咁難得嚟到學校景，想畀佢經歷吓啲中學嘅戀愛。」盡顯平時難得一見的心思細密面。

+ 8

女神配對計劃丨「Give me a chance蛋餅」搞邊科？

今集GM可謂火力全開、細心上線，在「愛心飯盒」環節中，直指自己是首度為女生下廚的GM、除準備了Sophie最愛的玉桂狗飯盒，還為Sophie烹煮了一道充滿二人獨有回憶的「Give me a chance蛋餅」，這個回憶殺手鐧一出，即令Sophie笑到樂開懷，想知點解？密切留意今晚一集。另GM準備的「閉眼驚喜」，亦令Sophie心思思，Sophie向製作組坦言有想過GM會否送上深情一吻：「我第一吓諗嘅，係佢會錫我，因為嗰啲（愛情）劇都係咁架嘛。」到底GM最終會否「吻下來，豁出去」，都係密切留意今晚啦！

+ 1

女神配對計劃丨Yuki怕Kris因唔夠相處時間被淘汰方寸大亂

至於Yuki組的「倒數」緊張情況，比Sophie組過之而無不及。首先被謝家豪（Cyrus）及動漫問答遊戲花掉了太多時間的Yuki，在急忙會合林俊其（Kris）途中，竟連番遇上迷路、搵錯地方、落超大雨三大嚴重事故；極驚Kris因而唔夠分鐘數被淘汰的Yuki，全程除了大聲哭喊兼上演「極速日劇跑」，期間當得悉攝製隊要暫停拍攝避雨時，更一度急得原地1080度轉圈（即瘋狂自轉了三圈），並大叫：「死喇」、「點算呀？」、「依家剩番幾多分鐘？」、「我依家好驚呀」、「吓！點解會咁架？」、「其實我個人淆晒底」，期間更一度驚到聲都震埋！

+ 8

女神配對計劃丨Kris畫公仔表達內疚之情惹Yuki黑人問號

眼見Yuki急到慌亂晒，「金牌媒人」林盛斌Bob馬上伸出愛神之手，他率先安撫等到勁著急的Kris，然後「埋伏」Yuki尋找Kris路上必經之處，大聲呼喊指引Yuki「尋Kris之路」；最終Yuki成功尋獲Kris，恍如隔世的二人更忍不住來個「飛奔式愛的抱抱」，Kris向製作組透露：「同佢相遇嗰刻，我就係情緒到咗，感覺好難先相遇到，唔知點解好想攬住佢。」

出名將Yuki寵在手掌心的Kris，一嚟即向Yuki送上「Sorry」+「內疚」公仔，令Yuki大感黑人問號？到底Kris為何對Yuki會感到內疚咁嚴重？以及想親見見識Kris如何花式寵愛Yuki及二人的超驚爆真情對談內容，密切留意9月10日播出的第三集《女神配對計劃 最後告白》。