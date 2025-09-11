解風東京2丨杜如風推介打工仔飯堂天花板　邊食邊要紮二字鉗羊馬

解風東京2｜有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），再度為TVB Plus（82台）主持王牌旅遊節目《解風東京2》，9月11日晚9點35分、9月12日晚9點半播映。今集杜如風來到有「打工仔之街」稱號的港區新橋，推薦「打工仔飯堂」天花板。



Helen推介一間天花板級的海鮮丼立食專賣店。（官方提供）

9月11日杜如風（Helen）來到有「打工仔之街」稱號的港區新橋，醉翁之意在於一間號稱「打工仔飯堂」天花板的海鮮丼立食專賣店。Helen作為海膽控，首先點了一碗馬糞海膽三文魚籽丼，她介紹說︰「呢碗飯足足有半板北海道馬糞海膽，都係賣1,900日圓（約100港元）。

Helen吃到馬糞海膽丼大滿足。（官方提供）

食到攰要紮二字鉗羊馬。（官方提供）

呢間店老闆原本係IT人，因為太鍾意食海鮮丼，所以要開一間店來滿足自己，靠打工嘅錢嚟補貼小店，所以做到咁平，呢間店仲贏過全國海鮮丼協會金獎。」店內招牌菜是時令海鮮丼，集9款魚生於一身都只係賣5,500日圓（約290港元），Helen試食時因為太足料，所以吃極都只是面一層，她笑說︰「企到攰真係要紮個二字鉗羊馬，呢款海鮮丼有鯛魚、三文魚、海膽等，每日用嘅海鮮都唔同。」說完便邊紮馬邊繼續食。

馬糞海膽三文魚籽丼、時令海鮮丼。（官方提供）

下一站來到秋葉原，如今除了是宅男勝地外，更變身文青區，火車橋底下一條街集合了50多間手作職人店舖，Helen說︰「全部貨品都係獨一無二，有金工、木工同皮具物品。」她推介一間用報紙包住牛皮製成手袋的店舖，店主特意在歐洲收集了年份久遠的舊報紙作材料，所以每件貨品都是獨一無二。」

秋葉原火車橋底雲集了50多間手作職人店舖。（官方提供）

由雨傘、手提袋到藍染牛仔服店，出品都是獨一無二。（官方提供）

9月12日Helen推介一間1963年昭和年間開業的喫茶店，此間位於地庫的店，主打俄羅斯風格設計氣派十足，店內不少傢俱及用品有逾半世紀的歷史，餐廳每一角落都是打卡位。Helen試了招牌的經典熱香餅、滿滿昭和感的香蕉芭菲及維也納咖啡，她形容味道就像回到孩童年代的古祖味，拍攝當日更是座無虛席。

明晚會介紹一間昭和年間開業的喫茶店。（官方提供）

出名蝦碌的Helen接連出事。（官方提供）

招牌經典熱香餅、香蕉芭菲。（官方提供）

店內裝修為俄羅斯風格。（官方提供）