解風東京2｜杜如風推韓店超多打卡位　G-DRAGON同款　秋葉原牛奶

解風東京2｜有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），再度為TVB Plus（82台）主持王牌旅遊節目《解風東京2》，9月3日至5日晚九點半播映。今集杜如風推介Gen Z愛店一屋打卡位，店內一款700元浴袍是G-DRAGON同款。下一站秋葉原JR車站，有一間開業70年的牛奶專門店，最令Helen驚喜的是一款白玫瑰水果牛奶，她說︰「鮮香嘅生果味，真係無得頂。」最後Helen來到一間網上爆紅爆餡多士店，一款巨型鮮蝦漢堡扒多士磚竟然讓她尷尬。



Helen推介一間受到Gen Z熱捧的打卡店。（官方提供）

9月3日杜如風（Helen）介紹一間去年底開業的韓國生活品牌店，該店位於原宿竹下通樓高三層，地下一層主打文具、二樓以家品為主、三樓賣的是浴室及睡房用品。Helen表示該店的signature為熊仔及兔仔，極受Gen Z世代歡迎，不過店內的Best Sell是一款生果圖案購物袋，一個盛惠1,790日圓（約95港元），抵買實用。當Helen來到三樓即刻被一款浴袍吸引，她說︰「呢件浴袍 14,000日圓（約740港元）都幾貴，G-DRAGON都係鍾意着浴袍，款式都係咁上下嘅嘢。」該店另一吸引處是提供不少打卡位，就算沒有幫襯都要入內拍照參觀一番。

Helen介紹自己的化妝師及男助手。（官方提供）

店內最好賣的購物袋。（官方提供）

該店滿佈打卡位。（官方提供）

下一站Helen帶大家來到秋葉原JR車站，今趟目標是一間開業70年的牛奶專門店，該店售賣來自全日本47個縣的牛奶，就算每日試飲一款，都要試足一星期。Helen率先試店內票選第一位的北海道4.0牛乳，她評價說︰「嘩！真係好濃，好香、好滑、好smooth，平常都係飲3.6。出面最高級餐廳，都係用呢隻奶。」「4.0」代表乳脂含量百分比，數字越大，脂肪含量越高，味道亦越濃。Helen再試第二位的長野信州牛奶，點評為奶香出色。但最令Helen驚喜的是一款白玫瑰水果牛奶，她驚喜說︰「鮮香嘅生果味，真係無得頂。」分甘同味她逐一給身邊的工作人員品嚐，個個都讚不絕口。

Helen試食最好賣的多士時就出事。（官方提供）

網上爆紅爆餡多士店位於世田谷。（官方提供）

Helen試完水果牛奶後，猛向工作人員推薦。（官方提供）

Helen先後試了票選頭一、二位的牛奶。（官方提供）

來秋葉原JR車站目的，就是這間開業70年的牛奶店。（官方提供）

這一集下來原本相安無事，不過當Helen來到一間網上爆紅爆餡多士店，點了一款巨型鮮蝦漢堡扒多士磚時，要發生的始終躲不過，令面皮出名厚的Helen，都不禁面露尷尬之色。想知道發生何事令Helen出醜，就要留意9月3日晚節目播出。