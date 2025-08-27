解風東京2丨杜如風逛豐洲市場海鮮食唔停　南青山愛店秀遮肥神器

解風東京2丨杜如風（Helen）素有「日本旅遊達人」之稱，此次再度為TVB Plus（82台）主持王牌旅遊節目《解風東京2》，節目逢周三、五晚9點半及周四晚9點35分播映。8月27日晚播出一集杜如風先到豐洲市場，又去到涉谷表參道食玩買。



8月27日晚杜如風（Helen）再闖東京豐洲市場搵食。

Helen五款為食表情包曝光

8月27日晚播出一集杜如風（Helen）首站來到豐洲市場， Helen介紹時說︰「以前要食新鮮魚生，要晨咁早天未光就要到築地市場排隊。

2018年市場搬咗嚟豐洲，加上去年呢度開咗新翼，有最新鮮魚生食，最好係唔使排隊。」新翼為仿江戶時代建設，分美食及溫泉區，最受遊客歡迎為美食區，Helen先後試食大過塊面的海鮮煎餅、燒大吞拿魚串、生蠔、燒帶子及她至愛的海膽，5款為食情包在螢幕大曝光。

杜如風兩萬蚊變身《穿Prada的惡魔》

杜如風（Helen）接住行程來到涉谷表參道，Helen推介一間賣二手名牌的愛店，她興奮介紹說︰「我由細買到大，由佢細細間樓上舖仔開始幫襯，到2023年變左一間三層高店舖。」到訪的顧客都要戴上手套防污。

地下一層售賣的正是Helen至愛品牌Chanel，她對兩款售價逾15萬港元，透明設計的手袋大表欣賞，語帶遺憾說︰「呢兩個都無見過，唉！我嘅見識太少，應該買多啲學多啲咪好囉。」店內有一款荷李活女星安妮夏菲維（Anne Hathaway ）在電影《穿Prada的惡魔》中穿過的同款褸，Helen說︰「連Hathaway本人都話最鍾意著呢件褸嘅look呀，又rare又搶手。一件校褸要成40萬日圓（約21,140港元），果然係名校。

Helen推介70年神社餐廳 南青山愛店「幾肥都遮到」

8月28日晚Helen介紹的神社逾70年歷史，設有餐廳提供炭燒海鮮服務，賣點是使用自家生產的炭，食物經圍繞座位的水流送上，非常有特色。

Helen作為食玩買專家，使錢購物是每集必備行程，她強烈推介一間位於南青山的時裝店。她笑言幫襯了20多年，見證自己衫褲由細碼著到大碼︰「你睇啲衭襠位開到膝頭哥，即係幾肥都著得啦。外套都係蓬蓬鬆鬆，啲拜拜肉、鬼祟肉全部遮到晒。將我呢啲肥婆係水深火熱之中拯救出嚟。今集她客串任模特兒試衫，竟然有意外發現，令她沾沾自喜。想知道有甚麼好事發生，留意8月28日晚節目播出。